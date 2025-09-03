Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera» Jesús María García ha enumerado las necesidades de los bomberos entre frases jocosas

Las sesiones del Parlamento de La Rioja no siempre son tan serías como parecen. Y para muestra, lo que ha ocurrido hoy, que ha provocado varios ataques de risa en el hemiciclo.

Era el minuto 29.30 y en el atril estaba el socialista Jesús María García. El debate que en ese momento se mantenía era en referencia a los incendios forestales y a las necesidades que los bomberos tienen cuando se enfrentan al fuego.

«No sé si habrán visto la imagen de Feijóo, con una manguera en el jardín, que ponía el dedo para que saliera más rápido el chorro», ha comenzado García, en una frase que no parecía tener mucho de intencionada. Pero a la siguiente no le ha faltado sorna: «necesitamos profesionales, con buena manguera, con una maguera ancha, con un buen corro». En ese momento las risitas han comenzado a oírse alrededor.

«Necesitamos bien de recurso económicos, y destinarlos a lo que se presupuesta, señora Manzanos», ha dicho el socialista recuperando el tono serio, para seguir enumerando las necesidades que considera el grupo socialista que hay en el sector de los bomberos.

Aunque han sido un par de frases, ha sido suficiente para que incluso se haya podido ver algún ataque de risas, de esos que dan calor, entre los asistentes a la sesión.