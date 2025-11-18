LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

MIGUEL PECHE

Fórmate La Rioja organizó en Riojafórum la V Feria de Empleo

El evento busca conocer mejor cuáles son los perfiles más demandados por las empresas de cada sector

La Rioja

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:39

Fórmate La Rioja organizó este martes en Riojafórum la V Feria de Empleo, un evento en el que participaron 45 empresas y que pretende convertirse en un punto de encuentro entre las propias firmas participantes, administraciones, estudiantes, trabajadores y demandantes de empleo.

El evento busca conocer mejor cuáles son los perfiles más demandados por las empresas de cada sector, las preferencias y situación de quienes buscan un trabajo y las acciones desarrolladas por las administraciones. Al fin, se trata de mejorar la empleabilidad.

