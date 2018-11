«Fomento invirtió más en La Rioja con Zapatero que con Rajoy» El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su visita a Haro el pasado viernes. :: sonia tercero José Luis Ábalos Ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE Ábalos descarta las alternativas legadas por De la Serna para el eje ferroviario con Miranda y conmina a consensuar su trazado para no jugarse la financiación de la UE MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Domingo, 11 noviembre 2018, 20:14

Apoyado «en datos, no en sensaciones», el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura en esta entrevista que los Gobiernos de su partido han invertido más en La Rioja que los del PP.

-¿Cuáles son los plazos para la línea ferroviaria de altas prestaciones en La Rioja? ¿Cómo defenderá el Ministerio un trazado que cuenta con la oposición de quienes defienden la preservación del paisaje vitícola de La Rioja Alta?

-Para que el proyecto del eje riojano pueda percibir fondos en el periodo 2021-2027 es preciso que nos pongamos de acuerdo sobre su trazado. En el tramo Castejón-Logroño me he encontrado con la declaración de impacto caducada, así que estaba obligado a repetir la tramitación, salvo para la variante de Rincón de Soto. Avanzamos en la redacción del estudio informativo, así como en el tramo Castejón-Zaragoza, para que la llegada de la alta velocidad a Logroño sea una realidad lo antes posible. En el tramo Logroño-Miranda y, en sintonía con lo manifestado por los dirigentes políticos riojanos, estamos planteándonos otras alternativas distintas a las del Gobierno anterior (ministro Íñigo de la Serna), buscando especialmente el respeto al territorio (viñedo) e intentando el mayor aprovechamiento del trazado actual.

-¿Y las dos fases del soterramiento en Logroño? ¿Puede establecer un horizonte temporal?

-Es necesario realizar un análisis técnico de las propuestas que plantee el Ayuntamiento y convocaremos a la sociedad que lo gestiona para estudiar las soluciones tanto técnicas como financieras.

-¿Es consciente su Ministerio del largo calvario de incumplimientos en materia de infraestructuras en La Rioja?

-En estos cuatro meses como ministro no he encontrado ninguna comunidad satisfecha. Por lo que, más allá de las sensaciones, es importante observar la realidad de los datos. En la etapa 2004-2011 (Rodríguez Zapatero), el Ministerio invertía casi 59 millones de euros al año en La Rioja. Entre el 2012 y el 2017 (Mariano Rajoy) fue de 39 millones. El Gobierno anterior prometió, además, la licitación en el 2017 del enlace de Entrena entre la N-111 y la LR-254, y lo vamos a licitar nosotros antes de que acabe el año. También prometió someter a información pública el estudio informativo del tramo de alta velocidad ferroviaria Logroño-Miranda, cuando sigue en redacción.

-Al margen de la licitación de la Ronda Sur, ¿qué calendarios maneja el Ministerio para la duplicación de la N-232, la N-111 y el desdoblamiento de la N-120 entre Santo Domingo y Villamayor?

-El proyecto del desdoblamiento de la N-232 entre Calahorra y el límite provincial con Navarra se ha tenido que ampliar para incluir los casi 2 kilómetros que faltan por desdoblar de la N-232 en Navarra, más el enlace con la AP-15. Esta actuación, que rondará los 160 millones, se está redactando y luego deberá someterse a tramitación ambiental. Además, estamos trabajando en la redacción de otras actuaciones siendo nuestra prioridad la eliminación de travesías, como la del Villar de Arnedo, que estimamos en más de 24 millones. Respecto la construcción del tramo de A-12 entre Santo Domingo y Villamayor, el proyecto incluye actuaciones no previstas inicialmente, impuestas por la declaración ambiental, la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

-¿Cuándo se flexibilizará el desvío obligatorio del tráfico pesado de la N-232 a la AP-68? Que su Ministerio eleve la parte que paga del desvío, actualmente el 40%, ¿sería una forma de paliar tanta promesa incumplida en La Rioja?

-La medida ha sido todo un éxito, por lo que cualquier variación debe estudiarse detalladamente, lo cual se está planteando la Dirección General de Tráfico sobre la que Fomento no tiene ninguna competencia. El desvío, tiene un coste para el Estado de 523.000 euros este año, y desde su aplicación no se ha habido accidentes con víctimas mortales.

-¿Se puede seguir gobernando a golpe de decreto-ley y en minoría? ¿Se puede agotar la legislatura sin respaldo parlamentario? ¿Cuál es la línea roja?

-Las necesidades que dejó el Gobierno del PP han de ser cubiertas necesariamente. Ni uno sólo de los decretos aprobados por este Gobierno carece de justificación. Y sobre las elecciones, es una prerrogativa del presidente. Todas nuestras iniciativas han tenido el respaldo mayoritario de la Cámara, cosa que no ocurrió durante el mandato del PP. La línea roja es, como siempre hemos manifestado, la estabilidad del país.

-¿No peca de oportunista el decreto sobre el pago del impuesto hipotecario? ¿Cómo van a conseguir que, efectivamente, los bancos no lo trasladen a sus clientes?

-El presidente Sánchez ha respondido con determinación a la marcha atrás del Tribunal Supremo. Racionalidad, seguridad jurídica y defensa de la consumidores son los ejes que han impulsado la decisión, y el Gobierno prevé medidas para que el coste del impuesto no acabe repercutiendo sobre el consumidor.

-¿Qué va a hacer el Gobierno para afrontar la 'burbuja' del alquiler?

-No es preciso hablar de 'burbuja', aunque es cierto que se han producido incrementos de precios desorbitados en algunas grandes ciudades. Estamos trabajando en la primera Ley Estatal de Vivienda para blindar su función social y aumentar el parque público de vivienda. Vamos a modificar la legislación para aumentar los tiempos mínimos de alquiler y dar seguridad y garantías a los arrendatarios. Trabajamos con SEPES y el ICO en un Plan de 20.000 viviendas asequibles con créditos a la promoción y ayudas a la rehabilitación. Y estamos trabajando en la elaboración de un índice de precios y en habilitar a comunidades y ayuntamientos a declarar zonas tensionadas para corregir esos incrementos desorbitados de los precios. Esta última medida está en un proceso aún muy embrionario, pero no hay que olvidar que gobiernos de distinto signo han puesto en marcha fórmulas similares en Francia, Alemania o Escocia. Lo principal es que haya transparencia, para que no se especule con un derecho básico como el del acceso a una vivienda digna.

-Usted siempre ha mantenido que el Gobierno ha de ser ejemplar. ¿La dimisión de Cospedal de su cargo en el PP y la renuncia a su escaño tras desvelarse sus grabaciones con Villarejo no cuestionan la continuidad de la ministra Delgado?

-Comparar los comentarios de la ministra de Justicia en el transcurso de una sobremesa, cuando además no tenía ninguna responsabilidad política, con una grabación que prueba que una dirigente política ordenó espiar a otros dirigentes políticos, obstruir la acción de la Justicia y encubrir a responsables de cometer delitos es un disparate con ánimo de confundir a la ciudadanía y perturbar su sentido crítico sobre lo que es y no es aceptable en política. Es evidente que en un caso no hay reproche penal y en el otro sí, como se ha demostrado en las primeras sentencias del 'caso Gürtel'. No son casos equiparables y, por supuesto, el Gobierno ha sido y es ejemplar.

-Usted dijo que los líderes independentistas catalanes no consumaron el delito de rebelión. ¿Se lo puede explicar a los riojanos?

-No, lo que señalé es que cabría, dentro de las hipótesis, la posibilidad, al igual que el delito de rebelión, el de sedición. No me corresponde a mí esa valoración si no al poder judicial. Hay algunos que ya están tratando de imponer una sentencia subestimando el proceso judicial.

-¿Fue una torpeza 'abrir el baúl' de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos?

-La exhumación fue una resolución mayoritariamente aprobada por el Congreso. Le corresponde a este Gobierno como le hubiera correspondido al anterior cumplirla. Es una anomalía en cualquier democracia. Es una necesidad histórica. Ninguna democracia avanzada tiene un mausoleo dedicado a un dictador. Ningún país de nuestro entorno puede entender que una aberración así persista. Se trata de pasar página de una vez, de cerrar de verdad heridas y de acabar con una anomalía que dura ya 43 años.

-Antes que usted, el diputado riojano César Luena ocupó el mismo cargo en Ferraz. ¿Se atreve a ponerle una nota?

-Ser secretario de Organización en el PSOE no es una ocupación sencilla y es parte de nuestra cultura reivindicar y poner en valor la gestión de quienes nos precedieron. En el caso de César mi reconocimiento es pleno y mi afecto personal también, en la medida de que lo considero amigo además de compañero.