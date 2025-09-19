El fiscal superior de La Rioja pide «máximo respeto» en tiempos de «agitación y polarización»

Carmen Nevot Logroño Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:36 | Actualizado 17:36h. Comenta Compartir

Dos semanas después de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, rechazara las «insistentes descalificaciones a la Justicia, provenientes de los poderes públicos», críticas que vertió en el acto de apertura del año judicial, este viernes, el fiscal superior de La Rioja, Santiago Herráiz, reivindicó «el máximo respeto y la cortesía en la defensa de nuestras posiciones» en tiempos «de agitación y polarización».

De este modo, y tras defender «la absoluta libertad e independencia en la que todos ejercemos nuestro trabajo», abrió su discurso el representante de los fiscales en la inauguración del año judicial en La Rioja. Un acto presidido por Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia, al que asistieron el jefe del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; y representantes de todos los ámbitos de la sociedad riojana.

Antes, Herráiz tuvo unas palabras para el exsecretario de Gobierno del TSJR, Luis Fernando Santos del Valle, fallecido el pasado día 16, a quien dio las gracias «por todo lo que nos ha enseñado». Lo mismo había hecho minutos antes su sucesora en el cargo, María José Miranda, quien no pudo contener las lagrimas al recordar «su espíritu de servicio y su gran trayectoria profesional».

Durante la presentación de la memoria de la Fiscalía, un prolijo documento que recoge las principales actuaciones de esta institución a lo largo de 2024, Herráiz destacó el importante incremento en la celebración de juicios durante el pasado año, más de 1.000 de delitos leves y otros más de 1.000 en los juzgados de lo penal, lo que supone unos 300 más que el año anterior.

El fiscal superior se refirió a la celebración de cuatro juicios por el procedimiento del jurado (el asesinato de un anciano por parte de su cuidador, el asesinato de un profesor jubilado en su vivienda, el homicidio causado por un kamikaze en la carretera de Soria y el crimen de Cuzcurrita). «Una cifra de juicios por este procedimiento muy destacable para La Rioja», dijo. «Este ritmo nos hace poner de manifiesto las dificultades de la Audiencia Provincial para seguir organizando con eficacia este tipo de juicios y al mismo tiempo luchar contra la pendencia».

Del pasado ejercicio, también destacó las muertes violentas: un robo con asesinato en Haro, una pareja asesinada en un cajero abandonado de Logroño, una mujer gestante de ocho meses que perdió la vida en la AP-68 por la colisión de un conductor kamikaze, y el hallazgo de un bebe recién nacido abandonado en un contenedor. Esta cifra, dijo Herráiz, «dobla las tres del anterior, consolida una tendencia de años atrás y rompe el tono general de tranquilidad».

El fiscal mostró su preocupación por los «existentes casos de violencia con arma blanca, sobre todo en el ámbito urbano», y también por la tendencia leve pero clara de aumento de trafico de drogas. En este punto insistió en la importancia de la vía educativa para concienciar sobre los peligros de todo tipo de drogas. «Nos gustaría contar con más medios policiales y de apoyo que permitan hacer un daño real a las importantísimas ganancias de la actividad criminal. Que el crimen no compense nunca», sentenció. También se refirió a la ciberdelincuencia, a la que calificó de «epidemia» y frente a la cual se necesita una «actuación urgente».

Si durante la presentación de la memoria de 2023 ya alertó sobre el incremento de los delitos cometidos por menores, ayer no fue una excepción. Este tipo de hechos delictivos cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años marcan una tendencia «leve pero clara al aumento».

Los protocolos de detección de agresiones sexuales a menores «funcionan eficazmente en el ámbito sanitario y escolar. También en los pisos de protección de competencia autonómica existe una importante labor de detección de situaciones de abuso sexual». Sobre esta materia sexual en general, en el ámbito de menores, se han incoado diecisiete actuaciones, la mayoría de las cuales son gestionadas por los fiscales de menores, que desarrollan un importante trabajo que merece nuestro reconocimiento.

En general, los delitos contra la libertad sexual se han estabilizado en los números del año pasado, aunque ya supusieron un aumento muy significativo. Siguen siendo importantes los delitos contra menores en este ámbito. Esa tendencia al alza de las cifras puede deberse a un aumento de este tipo de hechos, «pero indudablemente también incide una mayor tendencia a denuncia».

Por último, se refirió a las conformidades, un instrumento «imprescindible» que «no puede reducirse a un acuerdo de intereses privados, la sociedad también demanda que la Fiscalía cumpla con la defensa de la legalidad y el interés público».

El acto concluyó con la entrega de distinciones al vocal del CGPJ designado para La Rioja, José Carlos Orga, y a la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Mónica Matute, por sus 25 años de servicio en la carrera judicial.