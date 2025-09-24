La feria taurina y los precios en el Morrete Fest, en el Teléfono del Lector La sección se centra este miércoles en las fiestas de San Mateo de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La fuente del vino, para todo el año

El primer lector de hoy quiere hacerle una propuesta al Consistorio para mejorar la ciudad y tiene que ver con la fuente del vino. «¿Por qué no sopesa dejarla conectada de forma permanente como un símbolo de Logroño? Que se nos distinga por algo, porque hasta ahora no se nos distingue por nada de nada».

La educación, al final de las prioridades

El siguiente comunicante es profesor y se refiere a las clases durante las fechas de las fiestas de San Mateo. «En los seis días que fija Logroño lo último que importa es el tema pedagógico, lo que sea lo mejor para los alumnos, lo más importante son las fiestas», opina él. «Da una idea de qué es lo importante, la educación es lo último», concluye él.

Bridas por el parque

Señala un vecino que han comenzado a quitar las vallas de las obras del parque del Iregua. «En La Estrella se han retirado en 300 metros desde el puente de Puente Madre hasta el paraje de la fuente de los Zapateros. Las bridas de plástico que había entre valla y valla se han quedado en la hierba, como las bridas, alambres... Más de 400 trozos por la hierba tirados», finaliza.

Precios en el Morrete

La lectora se queja de los elevado precios de las consumiciones en la barra del Morrete Fest, en la plaza de San Bartolomé el día del cohete. «Un atraco a mano armada», dice ella.

Actos populares que dejan de serlo

El pisado de la uva en el IES Sagasta suscita más de una llamada. «Otro año más el pisado de la uva, el acto más emblemático de San Mateo, para unos pocos. La amenaza de lluvia resultó la excusa perfecta. Para ver si los próximos san Mateos podemos disfrutar de este acto todos», señala la primera. «Las fiestas están dejando de ser populares cuando todos los actos se institucionalizan, dice otra. «Tenemos una hermosa plaza de toros cubierta, un palacio de congresos, un campo de fútbol y un palacio de deportes donde actos tan populares como el pisado de la uva pueden ser compartidos con el pueblo, pero preferimos celebrarlo en petit comité en el Sagasta».

Enfado por la feria taurina

«Enfado, mucho enfado... Decidimos comprar por ver a Roca Rey y tragarnos a Diego Urdiales y, al final nos tenemos que tragar por partida doble a alguien que no me gusta nada y a otro que acaba de salir del cascarón y pagar una entrada como si fueran buenos... Creo que va a ser mi último abono y pediré entradas sueltas», termina un lector.

Logroño ruidoso

«Un Logroño extrarruidoso», apunta nuestra última llamada de hoy. «No tenemos bastante con los coches tuneados, las motos sin silenciador, los camiones de la basura, la gran cantidad de turismos, el ruido de los helicópteros, el griterío de la gente en las terrazas, el de las sopladoras y segadoras de los jardineros... Hemos hecho un Logroño tan amigable con los vecinos, mayores y enfermos que nos invita a marcharnos. Es insufrible».

... y La Guindilla «Montones de pelo de perro» por el césped en Logroño

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva una de las zonas verdes de la calle Sequoias de Logroño. Allí, asegura, se encontró hace escasos días «varios montones de pelo de perro desperdigados por el césped». «No se trata de la primera vez que ocurre», señala esta logroñesa antes de apuntar que «si quieren cepillar a sus mascotas fuera de casa, estupendo, pero que lo limpien».

