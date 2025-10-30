La Federación Riojana de Voluntariado afronta el reto de la transversalidad La Federación, que aglutina actualmente a 44 entidades y unos 5.000 voluntarios apuesta por visibilizar la labor del voluntariado vinculada al ámbito educativo, medioambiental, empresarial y también social

La Federación Riojana de Voluntariado afronta el reto de conseguir la faceta transversal del voluntariado, como una acción vinculada a diferentes ámbitos de la sociedad, y «huir de la etiqueta» de asociarla a la vulnerabilidad.

Así lo ha explicado este jueves su presidente, Jorge Ruiz, en una rueda informativa, en la que ha informado de los treinta años de trayectoria de esta Federación y sus retos de futuro.

La Federación, que aglutina actualmente a 44 entidades y unos 5.000 voluntarios, ha añadido, apuesta por visibilizar la labor del voluntariado vinculada al ámbito educativo, medioambiental, empresarial y también social, lo que también requiere de la implicación de muchos agentes socieconómicos de la región.

A este respecto, ha informado de que la Federación trabaja con otras entidades en un plan estratégico, que permita avanzar en dar este enfoque a la labor del voluntario.

En paralelo, se trabaja en la modificación de la Ley de Voluntariado Social de La Rioja, que está «obsoleta», y que incide en reconocer la figura del voluntariado como algo transversal, vinculado a la sostenibilidad, la educación o el ámbito corporativo, entre otros sectores, ha incidido.

Ruiz ha expresado el deseo de la Federación de que esta modificación pueda ser tramitada en el Parlamento a principios del próximo año para que pueda ser aprobada en la presente legislatura.

Otro de los proyectos en los que trabaja la Federación es en la focalización hacia el público más joven, centrado en el ámbito laboral, ha indicado Ruiz, quien ha transmitido el mensaje de que el voluntariado social puede ser un ámbito de creación de red de la sociedad en su conjunto.

Ha recordado que el 90 por ciento de las 44 entidades que conforman la Federación pertenecen al ámbito de lo social, pero, dentro de ellas, hay muchas generalistas que trabajan en temas transversales.

Además, la Federación trabaja en la modificación de sus estatutos, para incluir también este concepto de la transversalidad en su reglamentación interna, ha detallado el presidente.

Respecto al treinta aniversario de la Federación, fundada en septiembre de 1995 con cuatro entidades lideradas por Domingo Ruiz de Viñaspre, ha informado de que la actual Junta Directiva trabaja en un programa de actos, dirigidos a visibilizar esta efeméride.

Entre ellos, está la recuperación del Día del Voluntariado, que se conmemora el próximo 5 de diciembre, y que la Federación quiere celebrar con un programa de actividades durante una semana.

Así, se trabaja en la celebración de una jornada de puertas abiertas del 1 al 3 de diciembre, en la que ya hay inscritas 30 entidades y que contarán también con otros agentes, y en las que se desarrollarán acciones participativas.

El 4 de diciembre se celebrará en Riojaforum la Feria del Voluntariado Social y, al día siguiente, se trabaja en un acto de cierre pendiente aún de concretar, ha informado Ruiz.

