A favor de que se multen las conductas incívicas en Logroño

Martes, 18 de febrero 2025

Mala edición del premio De Buena Fuente

Un logroñés abre la sección para trasladarnos su sorpresa por «la horrenda transcripción que se ha hecho del relato breve que ha ganado el premio De Buena Fuente de este año». Y se explica: «Hay párrafos que están duplicados y hasta triplicados y estorban al entendimiento del cuento, algo realmente incomprensible». Y concluye: «Es un error garrafal que enturbia realmente su calidad».

Sobre el coche de La Ruleta de la Fortuna

El reparto del premio que consiste en un coche en el programa La Ruleta de la Fortuna es motivo de preocupación para nuestro siguiente comunicante, que considera que «dan el coche cuando quieren». Es su primera reflexión antes pronunciarse sobre los lamentos de Donald Trump en el sentido de que no se compran coches estadounidenses y él considera que «si lo dice por el Tesla, ese coche no me gusta nada, es muy feo».

Multar las conductas incívicas en Logroño

En relación a la gente que se queja tanto de que los perros ensucian la ciudad, una lectora expone que no es algo generalizado y que sí que hay algunos que no tienen cuidado, del mismo modo que hay personas sucias y de conductas incívicas. «A mí –señala a modo de ejemplo– me ofende la gente que aparca en doble fila, los que se suben a las aceras, los que no paran en los pasos de cebra, los que echan las porquerías y los escupitajos al suelo... A todos esos hay que multarlos», enumera.

Subida excesiva del IVA de la electricidad

Ángel nos traslada su malestar por la subida del IVA en el mes de febrero. Según detalla, se ha elevado en la electricidad y el recibo de la luz se ha encarecido de manera exagerada. «Me parece una barbaridad que el impuesto suba al 21%; como mucho debería ser del 10% y más cuando tenemos un Gobierno socialista y de partidos de izquierdas, que se supone que no debería comportarse así».

Registro de matrículas en las Cien Tiendas

Otro vecino de Logroño critica el sistema para registrar la matrícula de un nuevo coche en la zona de las Cien Tiendas, cuando, por ejemplo, se requiere por haber dejado el vehículo propio en el taller y tener mientras tanto un automóvil de sustitución. «Tiene que hacerse el registro de la matrícula de lunes a viernes y en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lo contrario no se puede entrar con el coche a casa y si tienes que registrarlo un viernes, tampoco puedes hacerlo hasta el lunes». Para el lector, es «algo que carece de sentido y más con los sistemas informáticos que existen hoy en día». Antes de concluir, recuerda además que «la calle Calvo Sotelo está medio destrozada».

Evento contradictorio contra el cáncer

Cerramos hoy la sección con un habitual de este espacio, que deja un mensaje sobre la contaminación y la lucha contra el cáncer que nos traslada a raíz de una concentración de vehículos y motocicletas contra las enfermedades oncológicas celebrada el pasado fin de semana en La Cava. Señala que en este aspecto «damos una de cal y otra de arena» y considera que ese evento «no fue adecuado» para el fin que se pretendía. El autor de la llamada aplaude las labores de sensibilización y precaución que se acometen en un asunto tan sensible como este, pero por otro lado censura que se organicen actividades como la citada reunión de automóviles, a la que se refiere como «una concentración de ruido, humo y gases». «El ruido y la contaminación atmosférica producen cáncer y muertes», concluye.

... y La Guindilla Charcos en el trazado del Camino de Santiago

«Así está cuando llueve el Camino de Santiago al poco de pasar La Grajera», indica un lector. Su intención parece ser que se pudiera intervenir en esta parte del recorrido para evitar que se formen estos enormes charcos. Por otra parte quiere llamar la atención sobre «la mejora de la señalizaciones a su paso por La Rioja». «Hay que aplaudirla», asegura con alegría.

