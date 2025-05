En La Rioja 5.300 familias no tienen ningún ingreso laboral y malviven de subsidios De media, un hogar sin recursos percibe unos 523,83 euros al mes gracias Ingreso Mínimo Vital en esta comunidad

Un hombre sin recursos que no puede poner la calefacción en su casa.

Carmen Nevot Logroño Lunes, 12 de mayo 2025, 07:20

Entre la ingente cantidad de cifras que cada trimestre ofrece la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, hay un dato que esconde ... y da idea de una realidad que afecta a no pocas familias. Bajo el frío epígrafe de hogares con al menos un activo donde todos sus miembros están en paro hay un drama que acabó colándose a finales del pasado año en 5.300 casas en las que cualquier ingreso, por mínimo que sea, se destina a satisfacer las necesidades básicas, el resto no dejan de ser más que meros lujos que no se pueden permitir.

En esta situación malviven muchos riojanos que sobreviven gracias a ayudas y subvenciones, aunque lo cierto es que son algunos menos que los que se encontraban en esta misma situación a cierre de 2023. Entonces, según la misma estadística, los hogares que atravesaban por este bache eran 300 más que ahora y representaban el 4% del total de hogares de esta comunidad; en diciembre de 2024, el porcentaje había caído un apenas apreciable 0,15%. En el conjunto nacional y si lo analizamos en términos relativos, La Rioja ocupa un lugar intermedio en la tabla. El peso de los hogares en los que no entra ni un ingreso laboral sobre el total de hogares es más elevado en Andalucía (6,80%), seguido de Murcia (6,13%) y Extremadura (5,76%). En el lado opuesto del ranking se sitúan Navarra (2,40%), Aragón (2,42%) y País Vasco (2,80%). Estas cifras van en consonancia con el número perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en La Rioja. La nómina por este subsidio llegó el pasado mes de febrero a 4.652 hogares en los que viven 14.444 personas. Según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la cuantía media de la prestación es de 523,83 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de ese mes ascendió a 2,72 millones de euros. La pregunta, por tanto, es ¿qué puede hacer una familia con 523,83 euros al mes? La respuesta es clara, apenas da para lo básico porque después de pagar la luz, de calefacción ni hablamos, y el resto de gastos mínimos no queda ni para ir al supermercado, y eso sin contar el alquiler o la hipoteca, según el caso. Así que el siguiente paso para muchas familias es acudir al banco de alimentos o a las llamadas colas del hambre que afloraron durante la pandemia. Aunque en Cáritas han alertado en reiteradas ocasiones que el IMV no es una solución a la pobreza, lo cierto es que no ha parado de crecer. En febrero pasado había 782 prestaciones activas más de las que había hace un año en ese mismo periodo, lo que supone un incremento del 20,21%. En estos hogares riojanos conviven 2.718 beneficiarios más que los registrados en febrero de 2024 (23,18%). En términos acumulados desde junio de 2020, cuando en plena pandemia se puso en marcha la ayuda, el IMV ha llegado a 6.606 hogares en La Rioja y ha protegido a las 19.998 personas que forman parte de ellos, siendo más de 9.000 los niños, niñas y adolescentes, en concreto, 9.098, el 45,5% del total. En cuanto a la partida para este concepto, desde su entrada en vigor, la Seguridad Social ha destinado 103,9 millones de euros. El IMV no es la única ayuda que se puede solicitar. La Renta de Ciudadanía es otro de esos subsidios al que recurren las personas en situación de vulnerabilidad, aunque el número de usuarios que acceden a esta ayuda es mucho menor. Según Cáritas, a día de hoy 516 riojanos perciben esta prestación. En la cara opuesta, en La Rioja hay 84.600 hogares en los que todos sus miembros trabajan, la cifra más alta desde al menos el primer trimestre de 2021 cuando había 8.700 hogares menos con todos activos.

