Fallece el periodista logroñés Fernando Lázaro

Logroño Sábado, 14 de junio 2025, 23:20 | Actualizado 23:33h.

El periodista riojano Fernando Lázaro, de 59 años, ha fallecido hoy en Madrid, según informa el diario El Mundo, periódico del que fue fundador y una de sus firmas más prestigiosas y queridas. Lázaro, licenciado en Ciencias de la Información, comenzó su andadura profesional en Diario LA RIOJA, aunque posteriormente se marchó a Madrid para trabajar en Diario 16. Luego participó, con el también logroñés Pedro J. Ramírez, en la creación del diario El Mundo.

Lázaro recibió una de las insignias de San Bernabé en el año 2019, aunque no pudo acudir a recibirla porque acababa de recibir un transplante de médula ósea. La recogió en su lugar su hermano Amadeo, que en la actualidad es director general de Empresa en el Gobierno de La Rioja. En aquel momento, glosó su dedicación al periodismo y su decisión de «morder un tema» hasta el final. «La vida no me ha permitido vivir el día a día de Logroño -dijo entonces-, pero lo llevo en la sangre».

Autor de numerosas exclusivas, sobre todo en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad, recibió numerosos premios, entre ellos el concedido por la Fundación Alberto Jiménez Becerril por su trabajo en contra del terrorismo y en favor de las víctimas. Suya fue la imagen probablemente más impactante y dolorosa de la pandemia, con los ataúdes alineados en el Palacio de Hielo de Madrid.