Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos El profesional, que tenía una clínica en Vara de Rey y Lardero, también formaba parte del cuadro médico de la Asociación de la Prensa de La Rioja

La Rioja Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:31 | Actualizado 21:36h.

El doctor Bosco Sabrás, odontólogo logroñés con clínica en Vara de Rey y Lardero, falleció este miércoles a los 48 años de edad tras una trayectoria como gran profesional que continuó la de su familia. Bosco era hijo de Fernando Sabrás, de quien aprendió el oficio para ponerse luego él solo al frente de las clínicas de su padre. Su hermana Mariana también sigue ligada al negocio, aunque en una vertiente más técnica. Dentistas generalistas, la especialidad de sus centros y su equipo son la implantología y las prótesis.

Pero en realidad, la saga familiar se remonta al siglo XIX, con su tatarabuelo, el Doctor Casimiro Gurrea, un platero dentista que ejerció en Logroño desde 1857 a 1891.

A Casimiro le sucedió el doctor Basilio Gurrea Cárdenas quien además de cirujano dentista llegó a ser alcalde de la ciudad. Un hijo de este, el doctor Basilio Gurrea Ortiz de Zárate, tío tercero de los hermanos Bosco y Mariana Sabrás Mesanza protagoniza otra de las anécdotas de la familia al haber sido el fundador de la marca Profidén.

Miembro también el cuadro médico de la Asociación de la Prensa, su pérdida fue lamentada este miércoles por la entidad que agrupa a los periodistas de la región, que guardan buen recuerdo de él. La asociación recordó su calidad humana y profesional en un comunicado de condolencias en el que, señala: «Lamentamos profundamente su partida. Le quedaban muchas cosas por hacer y a nosotros muchos momentos pendiente para compartir».

El funeral por su fallecimiento tendrá lugar el próximo viernes a las 18.30 horas en la concatedral de La Redonda.