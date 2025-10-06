LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una pareja frente al portal de una inmobiliaria L.R.

Explosión inmobiliaria en La Rioja: el número de hipotecas crece casi un 50 %

La comunidad destaca entre las más dinámicas de España en un contexto de disparado mercado inmobiliario

La Rioja

Logroño

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:55

El mercado inmobiliario riojano vive un momento de clara reactivación. Según los últimos datos del Colegio de Registradores de España, La Rioja registró en julio un incremento del 46 % en la concesión de hipotecas sobre vivienda, situándose entre las comunidades con mayor crecimiento del país.

El dato refleja un dinamismo superior al promedio nacional, que fue del 25,8 %, y confirma que la región se está consolidando como uno de los territorios con mayor impulso en la compra de vivienda durante 2025.

Repunte nacional

En el conjunto de España, las compraventas de viviendas aumentaron un 14,3 % interanual en julio, alcanzando cerca de 65.000 operaciones. El crecimiento de las hipotecas fue aún más intenso, con más de 45.000 nuevos préstamos formalizados.

En La Rioja, los profesionales del sector confirman un repunte en la demanda residencial, impulsado por la estabilidad del empleo, la moderación de los precios y la mejora de las condiciones de financiación. Aunque los tipos de interés se mantienen relativamente altos, los datos muestran un mayor acceso al crédito hipotecario y una recuperación de la confianza de los compradores.

Un mercado pequeño pero muy activo

Pese a ser una comunidad con menor volumen de operaciones que otras regiones, La Rioja sobresale por la intensidad del crecimiento. En términos proporcionales, su incremento hipotecario es similar al de territorios como Aragón, Cantabria o Murcia, todas con subidas superiores al 40 %. Solo Navarra registró un ligero descenso (-3,4 %).

El impulso hipotecario se concentra principalmente en Logroño y su entorno metropolitano.

Perspectivas para los próximos meses

Los registradores prevén que la tendencia de crecimiento continúe durante el último trimestre del año, siempre que se mantenga la estabilidad económica y no se produzcan nuevas subidas de tipos.

El buen comportamiento del mercado inmobiliario riojano refleja una recuperación sostenida tras el parón de 2023, con una actividad que vuelve a niveles previos a la subida de los tipos de interés y a la incertidumbre postpandemia.

