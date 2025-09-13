Conoce la explicación de las propuestas de Palabra con Futuro 2025 Los lectores pueden elegir desde este lunes y hasta el 5 de octubre su vocablo preferido, con el que se elaborará un libro de relatos cortos

La Rioja Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

La decisión final de Palabra con Futuro 2025 está en manos de los lectores, que pueden elegir hasta el 5 de octubre su vocablo favorito de entre los veinte que han seleccionado los periodistas de Diario LA RIOJA. El más votado inspirará un libro de relatos cortos. Esta es la explicación de cada una de las palabras elegidas:

1 Apagón

La palabra 'apagón' se utilizó con profusión en los medios de comunicación y en la calle con motivo del corte de suministro energético sin precedentes que dejó desconectada toda la Península durante horas. La absoluta dependencia de la electricidad y de la tecnología en la vida moderna quedó patente en esa larga jornada. La RAE define 'apagón' como «Interrupción pasajera del suministro de energía eléctrica». La del lunes 28 de abril de 2025 se nos hizo eterna.

2 Arancel

Sin duda ha sido una de las palabras más repetidas en los medios de comunicación desde la llegada de Donald Trump al Gobierno de EE UU en su segundo mandato, en enero de 2025. El presidente norteamericano utilizó la imposición de aranceles a las importaciones de productos procedentes de países amigos y enemigos como una herramienta de castigo que sacudió el comercio internacional. Los aranceles «recíprocos'' anunciados en lo que denominó 'El Día de la Liberación' (2 de abril) desataron el pánico bursátil. La RAE ofrece dos definiciones de 'arancel': 1. «Tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc., o establecida para remunerar a ciertos profesionales». 2. «Tasa, valoración, norma, ley».

3 Atuendo

Palabra en desuso por el uso del anglicismo 'outfit'. La RAE define atuendo como 'conjunto de prendas y adornos que lleva una persona' por lo que es totalmente apropiado su uso cuando se habla sobre cómo viste alguien. Aunque suene a palabra antigua y pasada de moda hace innecesario el uso del vocablo inglés con el mismo significado. Queremos un futuro para 'atuendo'.

4 Bluf

'Bluf' es una de esas palabras que el español ha tomado del inglés (viene de 'bluff'). 'Bluf' está muy en boga en estos tiempos de falta de autenticidad en tantos ámbitos de la vida, sobre todo en el universo digital. Si 'bluff', según el WordReference, significa «engaño», «desilusión», «fanfarronada», «baladronada», «jactancia», «apariencia», «bravata», «farol», en español, el DLE le otorga tres acepciones: 1) «Montaje propagandístico destinado a crear un prestigio que posteriormente se revela falso». 2) «Persona o cosa revestida de un prestigio falto de fundamento». 3) «Fanfarronada, acción intimidatoria hecha por quien no cuenta con los medios para cumplir su amenaza». Un ejemplo de bluf, el Gordo de la lotería de Navidad de 2024 en Logroño, que se quedó en nada.

5 Cáterin

Aunque el término 'catering' solo figura en el DLE como «voz inglesa», el Diccionario Panhispánico de Dudas propone la forma 'cáterin', con plural invariable, para adaptar el término al castellano. La RAE recoge sinónimos en español como «suministro», «abastecimiento», «aprovisionamiento» o «provisión», pero resultan demasiado genéricos para referirse al «servicio de suministro de comidas y bebidas a aviones, trenes, colegios, etc». 'Cáterin' resulta un término útil que ahorra palabras. El escritor Manuel Vilas lo utiliza en 'El mejor libro del mundo'.

6 Cónclave

La muerte del papa Francisco, el 21 de abril de 2025, implicó, entre otras muchas cosas, la apertura del proceso de reelección de un nuevo pontífice de la Iglesia Católica. En los días sucesivos al funeral, la Capilla Sixtina acaparó la atención mundial por ser el lugar de celebración del cónclave del que salió elegido el nuevo obispo de Roma. 'Cónclave' ha sido una de las palabras del año y, sin duda, volverá a serlo en el futuro. La RAE le reconoce tres significados, dos de ellos, ligados directamente a la elección del Santo Padre: «Junta de los cardenales de la Iglesia católica, reunida para elegir papa» y «Lugar donde se reúnen los cardenales para elegir papa». Pero su sentido trascendió el ámbito religioso para referirse también a una «Junta o congreso de personas que se reúnen para tratar algún asunto».

7 Correveidile

Esta bonita palabra que recoge el DLE como término de uso coloquial y que deriva de la unión de tres verbos del idioma español no está de moda, pero nos gusta y sería una pena que decayera su vigencia. Es castellano puro y sinónimo de «chismoso», «murmurador», «entrometido», «entremetido», «cotilla», «cuentista» y «alcahuete».

8 Chundachunda

Tanto se popularizó el uso de este término onomatopéyico para referirse a la «música fuerte y machacona», tan celebrada o disfrutada por unos y tan odiada o sufrida por otros, que ya forma parte del DLE con ese significado. Es una palabra del idioma español a todos los efectos, preferiblemente así escrita, como un solo vocablo, aunque también se admite la forma con guion: «chunda-chunda».

9 Espóiler

Este extranjerismo se impuso en el habla y al final la Real Academia lo incorporó al Diccionario de la Lengua Española en 2024. El término equivalente, que la RAE recomienda como sinónimo, es bastante más largo: 'destripamiento'. 'Espóiler' procede de la forma inglesa 'spoiler', que a su vez deriva del verbo 'to spoil' (estropear) y en castellano significa «Revelación de detalles importantes de la trama o el desenlace de una obra de ficción, que reduce o anula el interés de quien aún no los conoce». Sin embargo, aunque este es su uso más extendido, no es esa la primera acepción que se recoge en el Diccionario, sino otra referida al campo de la mecánica donde 'spóiler' significa «alerón» en un vehículo de motor.

10 Franja

«Fragmento largo y estrecho de una cosa». «Tira alargada y estrecha de tejido u otro material que sirve para adornar». Son las dos primeras acepciones que ofrece la RAE para la palabra franja. Si le añadimos 'de Gaza', la composición revela todo el horror que ha colonizado históricamente la actualidad de Oriente Próximo y, especialmente, desde el 7-O de 2023. El término se considera incluso nombre propio y como tal adquiere la mayúscula cuando se trata de la Franja de Gaza, y así lo recoge la Fundéu: «La Franja de Gaza (o la Franja si se opta por la forma abreviada»). Franja, un sustantivo que se propone como Palabra con Futuro… futuro no solo para el término en sí, sino como desiderata de tiempos de paz para una zona aniquilada por la guerra.

11 Mordida

Además de «mordedura, mordisco», la palabra 'mordida', en su segunda acepción, significa «Provecho o dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado, con abuso de las atribuciones de su cargo». Así lo reconoce el DLE, que ofrece muchos sinónimos: «soborno», «coima», «cañonazo», «untada», «unto», «merusa» y «bajín». El uso de este vocablo se generaliza en los medios de comunicación como sinónimo de «comisión ilegal». Por desgracia, los incesantes casos de corrupción en la política por cobros indebidos a cambio de adjudicaciones fraudulentas hará que volvamos a leer y oír este vocablo con mayor frecuencia de lo deseada en el futuro.

12 Ningufoneo

Es la adaptación al español del término inglés 'phubbing', que describe el acto de ignorar o desairar a una persona por estar pendiente de un teléfono u otro dispositivo móvil. Se trata de prestar más atención a la tecnología que a las personas que te rodean. Según la Fundéu, La voz 'phubbing' surge de 'phon'e, que significa 'teléfono', y 'snubbin'g, que es 'desaire', 'desprecio' o 'ninguneo'. Tomando los equivalentes españoles es posible crear el neologismo' ningufonear', acrónimo de 'ningunear' y telefonear, del que a su vez deriva 'ningufoneo'. El primero de ellos se define en el diccionario académico como 'no hacer caso de alguien, no tomarlo en consideración' o 'menospreciar a alguien', lo que refleja fielmente lo que se quiere expresar. La Fundéu ya recomienda su utilización frente a 'phubbing'.

13 Perdón

Esta «forma de cortesía para pedir disculpas» alcanza una gran repercusión cuando quien la pronuncia es un rey o un presidente de Gobierno que se dirige a toda la nación. «Pido perdón por esta enorme decepción», dijo un abatido Pedro Sánchez el 12 de junio de 2025 en su comparecencia como líder del PSOE tras salir a la luz el informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán en los cobros de presuntas comisiones ilegales por adjudicación de obras públicas. «Nunca debimos confiar en él», admitió el presidente en alusión a su mano derecha y secretario general de Organización en el partido, el segundo que le salió rana, después de José Luis Ábalos. No se recordaba nada parecido desde que el rey Juan Carlos I pronunció su famosa frase: «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir». Fue tras salir del hospital por una rotura de cadera causada por un accidente durante una cacería de elefantes en Botsuana, en un polémico viaje que emprendió cuando su país atravesaba una situación económica muy dura.

14 Pedrisco

Palabra de gran actualidad para desgracia del mundo agrario riojano, especialmente este 2025. El Diccionario de la RAE lo define como «piedra o granizo grueso que cae de las nubes en abundancia y con gran violencia». De ello y del daño que provoca puede dar fe un amplio abanico del arco agrario de la región este año.

15 Permacrisis

No es una palabra admitida por la RAE, pero el oteador de la Fundéu dice lo siguiente sobre ella: «Algunos economistas auguran una crisis muy prolongada o, incluso, permanente, y para ella se ha acuñado el nombre de 'permacrisis'. Aunque se ha creado en inglés (la grafía es la misma que en castellano), en español también puede funcionar como acronimia de permanente y crisis». En su versión inglesa, esta palabra fue escogida en 2022 como 'palabra del año' por el Collins Dictionary'.

16 Pósit

La RAE ha introducido la grafía castellanizada 'pósit' para referirse a la «hoja pequeña de papel, empleada generalmente para escribir notas, con una franja autoadhesiva en el reverso, que permite pegarla y despegarla con facilidad». Proviene del inglés 'Post-it', una marca registrada. ¡Cuántas grandes cuestiones se han resuelto con pósits! Fue un acierto la incorporación de este vocablo al idioma español. El pósit forma parte de nuestras vidas desde hace mucho tiempo y cumple con sencillez funciones que hasta ahora no han sido sustituidas con éxito por ningún otro objeto. Cualquier sinónimo para nombrarlo en castellano sería mucho más largo y requeriría de varias palabras. 'Pósit' tiene futuro por delante.

17 Selfi

La palabra 'selfi' fue incorporada al Diccionario de la Lengua Española (DLE) como sinónimo de 'autofoto', su versión castellana, aunque parece claro que 'selfi' ha triunfado en el habla por encima de su equivalente. Además, 'autofoto' se antoja menos específica. Uno ya podía hacerse una 'autofoto', una foto a sí mismo, antes de que se inventaran los teléfonos móviles, por ejemplo, con el disparador remoto o con el disparador automático con retardo de la cámara de fotos. El 'selfi', tal y como recoge la Academia, es una «fotografía de una o más personas hecha por una de ellas, generalmente con un teléfono inteligente y para compartirla». La definición de 'autofoto' es la misma, y aunque el hablante no la vincula tanto a los móviles, la Academia no la incluye como sinónimo de 'autorretrato', que define como «retrato de una persona hecho por ella misma», aunque puede referirse a la pintura, la fotografía o la escritura.

18 Vintage

A pesar de que su uso está extendido, la palabra 'vintage' es un extranjerismo que no ha sido reconocido por la Real Academia de la Lengua. Sí figura en otros diccionarios de uso del castellano que lo definen como algo «que a pesar de no ser nuevo, está de moda por su diseño atractivo». En inglés, el término significa «antiguo» o «añejo» y, por analogía con el vino de crianza, se emplea para referirse a «objetos o accesorios con cierta edad, que no pueden aún catalogarse como antigüedades, y que se considera que han mejorado o se han revalorizado con el paso del tiempo», según recoge la Wikipedia.

19 Wasap

La palabra 'wasap', para referirse a los mensajes enviados o recibidos a través de la aplicación WhatsApp, no ha sido admitida todavía por la RAE, que sí incorporó en su momento el vocablo 'tuit' para designar los mensajes intercambiados a través de la antigua red social Twitter, después renombrada X por su nuevo propietario, Elon Musk. También el verbo 'tuitear' es ya castellano oficial y aún es válido para definir el intercambio de mensajes por X, por mucho que ahora esta herramienta digital se llame así. Aunque no tengan el reconocimiento académico, tanto el término 'wasap' como el verbo derivado 'wasapear' son de uso común entre los hablantes y la FundéuRAE considera que ambas expresiones son adaptaciones correctas al español.

20 Yuyu

'Yuyu' es otro de los vocablos de reciente incorporación al DLE. En su primera acepción, significa «Brujería, conjuro», pero el uso más extendido se refiere a otras dos entradas a las que se reconoce carácter coloquial: «miedo, aprensión» e «indisposición repentina, principalmente un desmayo». Hay asuntos, personas y cosas que nos dan «yuyu» y hay ocasiones en las que nos da «un yuyu» y nos desvanecemos. 'Yuyu' no parece que vaya a desvanecerse en el idioma a corto plazo.