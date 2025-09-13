La Rioja frena su éxodo de trabajadores pero aún atrae a menos de los que se van

Por su reducido tamaño, por su volumen de población y por el déficit de infraestructuras, La Rioja compite en inferioridad de condiciones con respecto a ... otras comunidades autónomas –habrá quien piense que con todas–. Por si fuera poco, tener como vecinos más próximos a Navarra y País Vasco es positivo en muchas circunstancias pero no tanto en otras, sobre todo a la hora de atraer talento y mano de obra más o menos cualificada para su mercado laboral.

En esta lucha están las diferentes regiones españolas y no todas lo tienen fácil para lograr saldos positivos de salida y entrada de trabajadores. Solo siete lo consiguieron en 2024 según el informe de Movilidad Geográfica de la Contratación en España elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La Rioja no fue una de ellas pero sí la comunidad que menos empleados perdió en la diferencia entre contratos firmados a operarios de fuera y los suscritos por riojanos en otros territorios.

Llegaron el año pasado un total de 30.503 y salieron 34.399, con un desfase de -3.896, el menor de los tres últimos años porque en 2023 la 'pérdida' fue de 5.443 y en 2022 de 6.328 trabajadores. Se frena, por lo tanto, ese éxodo aunque como se pone de manifiesto en el informe La Rioja sigue siendo una comunidad «emisora», especialmente con Navarra y País Vasco, que «tradicionalmente presenta saldos negativos».

Entrada de trabajadores Llegan más andaluces, sobre todo de Huelva, que vascos, seguramente para realizar trabajos en el campo, el sector que capta más mano de obra

Por sexos Hay equilibrio entre hombres que llegan a La Rioja a trabajar y que salen, pero en las mujeres se fueron 21.115 en 2024 y aquí vinieron 8.840

Las regiones vecinas, las mismas que son rivales para atraer profesionales en algunos sectores, también representan los principales destinos de los riojanos a la hora de firmar contratos fuera de casa –casi siete de cada diez–. El sector industrial, donde las empresas navarras y vascas son referencia nacional, llevó a 12.391 riojanos a firmar contratos en otra comunidad mientras que otros 15.185 lo hicieron en el amplio ámbito de los servicios. Madrid y Cataluña fueron el tercer y cuarto lugares de acogida laboral.

Extranjeros

Los contratos realizados por empresas e instituciones de La Rioja tuvieron como destinatarios a los trabajadores navarros, en primer lugar, seguidos por los andaluces, con Huelva como la primera provincia. A la hora de buscar una explicación, porque quizá pueda sorprender que llegaran menos vascos –3.777– que vecinos de la comunidad más al sur de España –5.406–, influye la importancia del sector agrario en nuestra región. De hecho, 13.789 empleados, casi la mitad de los que llegaron, se vincularon al campo.

En el análisis por sexos también llama la atención que mientras entre los hombres hay un equilibrio casi absoluto entre salidas y entradas (21.115 y 21.663 respectivamente), en las mujeres 13.284 riojanas firmaron contratos lejos de casa y hasta aquí llegaron 8.840. Quienes entraron a trabajar en esta tierra lo hicieron, en una proporción de casi el 60%, con estudios primarios y trabajaron en «ocupaciones elementales». Y llegaron prácticamente el mismo número de españoles (16.106) que de extranjeros (14.397). En cambio, en la salida de trabajadores de La Rioja fueron mayoritarios los nacionales (21.601) en comparación con los foráneos (12.798).

Madrid sigue siendo el gran polo de atracción profesional en España y registró un flujo neto de 201.537 personas en 2024 al concentrar buena parte de los centros de decisión de las grandes empresas. Le sigue Baleares, con 27.492, debido al tirón del turismo, y en tercer lugar está País Vasco con 20.639. Llama la atención, en este repaso por comunidades, la baja posición que ocupa Cataluña en la clasificación nacional, con solo 610 trabajadores más de entradas sobre salidas cuando el año anterior (2023) alcanzaba los 24.500. Mientras que Andalucía, como es habitual, se sitúa a la cola con un balance negativo de 106.067 personas.