El sector agrario atrajo en 2024 a casi la mitad de trabajadores que llegaron a La Rioja desde otras regiones. S. T.

La Rioja frena su éxodo de trabajadores pero aún atrae a menos de los que se van

En 2024 llegaron 30.503 empleados de otras regiones, sobre todo navarros y andaluces, y 34.399 riojanos firmaron contratos fuera, el 68% entre Navarra y País Vasco

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:13

Por su reducido tamaño, por su volumen de población y por el déficit de infraestructuras, La Rioja compite en inferioridad de condiciones con respecto a ... otras comunidades autónomas –habrá quien piense que con todas–. Por si fuera poco, tener como vecinos más próximos a Navarra y País Vasco es positivo en muchas circunstancias pero no tanto en otras, sobre todo a la hora de atraer talento y mano de obra más o menos cualificada para su mercado laboral.

