El exconcejal del PR Miguel Gómez Ijalba regresa a la política como portavoz de Por La Rioja Abogado de profesión, el exedil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Logroño no descarta ser candidato en las elecciones «si en el futuro los compañeros me lo proponen»

Diego Marín A. Logroño Viernes, 2 de mayo 2025, 07:45

Miguel Gómez Ijalba, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño por el Partido Riojano, regresa a la política regional como portavoz de Por La Rioja. Abogado de profesión, llevaba años apartado de la política, hasta que ha regresado a la nueva formación nacida, precisamente, como escisión del PR, partido del que fue secretario general. PLRi continúa liderado por Sonsoles Soriano tras la marcha de Alberto Bretón y con este nuevo movimiento parece empezar a preparar las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

«Tenía un desencanto con la política porque veía que nadie representaba a los riojanos, que todos los partidos son solo sucursales de los de Madrid, y que son solo marketing y postureo», declara Miguel Gómez Ijalba. Y, en particular, carga con su expartido. «Del PR me desencanté cuando Rubén Antoñanzas llegó a ser presidente y se centró en Logroño, abandonando lo demás. Creo que su política no ha sido acertada, que no ha representado a los riojanos ni mi ideología», expone Gómez Ijalba.

Así, el abogado, continuará representando una política regionalista, pero cambiando las siglas del PR por las de PLRi. «Hay muchos antiguos compañeros que estaban en el PR en este nuevo proyecto que suma muchas sensibilidades y, de verdad, pienso que es el verdadero voto útil en nuestra comunidad», afirma Gómez Ijalba. En cuanto a si será candidato en las elecciones, no lo confirma ni lo descarta. «Ahora mismo solo pienso en sumar al proyecto. Soriano tiene un liderazgo que me gusta. Si en el futuro los compañeros me lo proponen, me lo plantearía, pero de momento soy portavoz por mi bagaje y experiencia», reconoce.