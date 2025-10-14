Estudiantes y sindicatos convocan una huelga este miércoles en apoyo a Palestina La jornada incluirán asambleas, minutos de silencio y concentraciones en diversos centros laborales y, a las 11.00 horas, una concentración en la Plaza Palestina Libre

Sindicatos y estudiantes han convocado para este miércoles, 15 de octubre, una jornada de huelga, paros y concentraciones en apoyo a Palestina. Esa convocatoria se inscribe dentro de la jornada de lucha promovida por la Rescop (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina) y por sindicatos como UGT y CC OO, CGT, CNT, STE y el Sindicato de Estudiantes, para exigir, entre otras medidas, el alto el fuego permanente en Gaza, la retirada de las tropas israelíes de los territorios palestinos, la prohibición del comercio de armas con Israel y la revisión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.

Los sindicatos Comisiones de Base, Único de Trabajadores, Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase, Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Intersindical y el Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza (STE) han convocado huelga de 24 horas. CNT apoya la jornada de lucha. En el Boletín Oficial de La Rioja se establecen los servicios mínimos.

Por su parte, CC OO La Rioja participa en la jornada de lucha en apoyo al pueblo palestino con concentraciones y asambleas en centros de trabajo y paros parciales de dos horas, al igual que UGT. En el BOR se establecen los servicios mínimos.

Las actuaciones incluirán asambleas, minutos de silencio y concentraciones en diversos centros laborales, con el objetivo de «mostrar la solidaridad de la clase trabajadora riojana con Palestina y exigir el fin de la violencia y la ocupación». Concretamente, a las 10.00 se celebrará una en su sede de Pío XII, 33 una concentración y la lectura de un manifiesto y a las 12.00 en la sede de Cruz Roja.

Concentración en el Espolón

A su vez, el Sindicato de Estudiantes, además de huelga con el lema 'Pararlo todo para parar el genocidio', ha convocado a las 11.00 horas una concentración en la Plaza Palestina Libre (en el Espolón, frente a la Delegación del Gobierno).

Por su parte, desde Acampada por Palestina se anima a todas las trabajadores y ciudadanos a que se unan a las movilizaciones en sus lugares de trabajo y en las calles.

«Ante el alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, de lo que nos felicitamos», considera que «la presión social por Palestina debe aumentar», han dicho en un comunicado.

«No podemos abandonar al pueblo palestino, y se debe conseguir reparación y asegurar que las personas y gobiernos responsables de la política de colonización y exterminio paguen por sus crímenes, es la única garantía de que esos hechos no se repitan en Palestina ni en ninguna otra parte del mundo», añaden en la nota.

«Nadie estaremos a salvo, mientras no haya justicia para Palestina. Sabemos que nuestros gobiernos (nacionales, regionales, locales) solo han comenzado a posicionarse contra el genocidio por las acciones cada vez más contundentes de la ciudadanía solidaria. Por ello, desde Acampada llamamos a fortalecer las movilizaciones», aseguran.