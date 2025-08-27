La espera en Urgencias y las terrazas en Logroño: en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este miércoles en la asistencia recibida en Neonatología del San Pedro y la solicitud de limpieza del parque Santa Juliana de la capital riojana

Miércoles, 27 de agosto 2025

Gracias a Neonatología del San Pedro

Comenzamos la sección de hoy con el agradecimiento de una vecina de Sojuela que acaba de ser madre. Quiere dar las gracias a todo el personal de Neonatología del Hospital San Pedro, «a las matronas, a las enfermeras, a las ginecólogas, a los técnicos y por supuesto también a la anestesista por el trato tan cariñoso y porque hicieron mi estancia mucho más fácil».

Limpieza en la zona del parque Santa Juliana

Llama una vecina de Logroño para reivindicar que «vengan barrenderos en los soportales del parque Santa Juliana». La lectora añade que ha repetido en varias ocasiones esta queja pero «no hay manera de que pasen a limpiar». «Esta mañana he sido yo misma la que he barrido el portal todas las hojas», explica a modo de colofón.

«Insatisfacción» por el trato a los agricultores

Nos trasladamos a Entrena, desde donde una vecina desea mostrar su «insatisfacción por como la Administración está tratando a los agricultores». A su juicio, «no hay derecho que siendo el primer día de recogida de la pera, sabiendo que en este pueblo se sabe que aseguran a la gente y los tiene en condiciones más que dignas vayan por el campo desprotegidos», explica.

Esperas interminables

La siguiente llamada llega desde el Hospital San Pedro. «Me gustaría quejarme de la situación que padecen los pacientes que acuden a Urgencias de San Pedro», introduce la lectora, antes de explicar que lleva «casi 6 horas esperando a ser atendida». «Todavía no he visto un médico, las urgencias están saturadas y los pacientes necesitamos ser atendidos», denuncia al tiempo que solicitad a la Consejería de Salud que soluciones el problema. «Es vergonzoso ver el sufrimiento de los pacientes mientras esperan largas horas a ser atendidos».

Sin plaza en natación

A continuación, una lectora relata que ha tratado de inscribir a su hijo en los grupos de natación del CD Lobete sin éxito. «Llevo desde las ocho menos cinco con mi hijo para coger un puesto, me han cogido a las ocho y dos minutos y no nos ha dado tiempo, ya estaba todo cogido», indica. El año pasado sufrió la misma situación. «No entiendo por qué nos hacen esto si saben que la mayoría no sabemos utilizar el ordenador y tenemos que depender de hijos, sobrinos o de alguien, cada año tengo que hacer malabarismos porque me quedo fuera siempre», informa para concluir con una petición: «A ver si es posible que a las que hemos estado el año pasado nos respeten el sitio».

Terrazas que dan una «pésima imagen»

Alicia censura la «pésima imagen» que dan las terrazas que proliferan en la ciudad de Logroño. «Además de que son ya cientos, las mesas y sillas son en muchos casos de publicidad de marcas de alcohol, dando un pésimo ejemplo a nuestros chavales, además de que la postal que ofrecen al turista es grotesca».

Indignación con la Guardia Civil

Se cierra la sección con la llamada de una vecina de Villamediana quejosa por el trato que le dispensaron en el cuartel de la Guardia Civil. «Cuando fui a poner una denuncia me mandaron hasta Calahorra o Alcanadre para hacerlo o me dijeron que lo hiciese telemáticamente», informa la comunicante. Además le dijeron que se pidiese un día libre en el trabajo para ir hasta allí. Al día siguiente volvió y tuvo que pedir cita previa y ahí si que le atendieron.

... y La Guindilla «Las caravanas siguen aparcando en Las Norias»



La fotodenuncia de hoy se fija en las autocaravanas que aparcan en Logroño. El lector que remite la imagen recuerda que «el Ayuntamiento preparó un aparcamiento para ellas en el estacionamiento junto al Carrefour». «Sin embargo –comenta– estos vehículos siguen estacionando y acampando en el aparcamiento de Las Norias, sin que la Policía haga nada al respecto.

