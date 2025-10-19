Para entender qué hay detrás de un niño TEA basta un ejemplo: es como si funcionaran con un sistema operativo distinto al resto. Ellos son ... Iphone en una sociedad que se maneja con Android. «No son mejores ni peores, son diferentes. La gente que tiene Iphone funciona bien, lo mismo que los que tienen Android, pero las aplicaciones de Iphone no funcionan con Android», explica Elsa Mantilla, profesora de Audición y Lenguaje, adscrita al espacio inclusivo del colegio La Guindalera.

Lo importante, por tanto, es tender un puente para llegar a ellos. Algunas de las características fundamentales de estos pequeños son las dificultades que tienen para comunicarse y las pocas habilidades sociales. Por tanto, detalla, necesitan saber qué va a suceder porque si no, no lo entienden y como además tienen dificultades de comunicación no pueden preguntar y acaban colapsando. «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán? De repente me están hablando de algo que no tengo ni idea y encima me llevan de aquí para allá. Al final, se rebotan».

Muchos de estos niños tienen además hipersensibilidad o hiposensibilidad, por ejemplo, a los ruidos extremos o a las luces. Condicionantes difíciles de sortear en un centro escolar donde «hay mucho ruido, mucho estímulo, suena la música, está el patio y los niños son imprevisibles». Conjugar cada una de las particularidades de estos alumnos es todo un reto y ahí entran en juego los espacios inclusivos donde atenderlos y entender que «esas cabecitas funcionan de una forma diferente, ni mejor ni peor, porque tienen una habilidades increíbles, pero procesan los conflictos de una manera diferente. Es bonito poder ver cómo lo ven ellos».

En ningún caso TEA significa fracaso. De hecho, detallaMantilla, «google tiene gran cantidad de personas con autismo contratadas porque una de sus características fundamentales es que son grandes analíticos de información de datos». Por lo general, cuenta para ilustrar esta afirmación, «si me ponen cien perros con sus cien características: la velocidad a la que arrancan, las razas, el pelaje y los colores de los ojos, mi resumen es que hay cien perros y como mucho digo las razas. Ellos se aprenden cada uno de los perros con cada una de sus características, son súper analizadores de todas esas inferencias». Por tanto, «lo que podemos hacer en esta sociedad es complementarnos unos con otros».

Sara Sardón es profesora de Pedagogía Terapéutica y coordinadora del espacio inclusivo en el colegio La Guindalera. La jornada escolar comienza cogiendo a estos chavales en las filas del cole y una vez en el aula «empezamos con música, ponemos las canciones del otoño, luego la de los días de la semana» y a partir de ahí «cada uno tiene su horario personal, pero es importante que sepan si hay algún cambio y cómo va a transcurrir la jornada». El día se alterna con un momento de juego, generalmente al final de la sesión, para que acabe de forma divertida y a ser posible con juegos en pareja con el fin de que aprendan a compartir y habilidades sociales.

El doble sentido de algunas frases juega en contra de estos pupilos. «Cuando oyen expresiones como 'estás en las nubes', ellos se imaginan en una nube, o les dices: Ponte las pilas. Pero si yo no llevo pilas, ¿dónde me las vas a poner? contestan. Es extracurricular, pero se tiene que trabajar con ellos porque es el día a día».

A su juicio, es importante que aprendan a decir que tal cosa no les gusta o no les apetece hacerlo y cuando lo hacen «es todo un triunfo». El año pasado, en una actuación de fin de curso lograron que un niño dijera que no quería subir. «Aquello fue un regalo y estos pequeños detalles nos parecen maravillosos».