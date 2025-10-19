LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sara Sardón, David Martínez, Marta Terroba, Pilar Castaño y Elisa Mantilla, en el espacio de inclusión del colegio La Guindalera de Logroño. Justo Rodríguez

«¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»

En el espacio inclusivo de La Guindalera saben que lo principal es entender que «las cabecitas de esos niños funcionan de forma diferente, ni mejor ni peor»

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:13

Comenta

Para entender qué hay detrás de un niño TEA basta un ejemplo: es como si funcionaran con un sistema operativo distinto al resto. Ellos son ... Iphone en una sociedad que se maneja con Android. «No son mejores ni peores, son diferentes. La gente que tiene Iphone funciona bien, lo mismo que los que tienen Android, pero las aplicaciones de Iphone no funcionan con Android», explica Elsa Mantilla, profesora de Audición y Lenguaje, adscrita al espacio inclusivo del colegio La Guindalera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    La rebelión de las aulas
  3. 3

    Las claves del crimen de Los Lirios
  4. 4

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  5. 5 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  6. 6 Casi mil riojanos esperan ser valorados o recibir las prestaciones de la dependencia
  7. 7

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  8. 8

    Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias
  9. 9

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  10. 10

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»

«¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»