La Escuela de Hostelería pierde alumnos a pesar de la demanda de cocineros

Hubo un tiempo en el que la Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada no podía atender todas las demandas de solicitudes para ... cursar ahí los estudios de los diferentes grados formativos. Había clases por la mañana y por la tarde «y llegamos a tener 250 alumnos», recuerda el director del centro, Abencio Millán. Ahora la situación es bien diferente, el turno vespertino ha desaparecido y la cifra de estudiantes alcanza los 156.

«A raíz de la pandemia, casi todas las escuelas de hostelería de España hemos ido perdiendo matriculaciones, salvo en Andalucía o Galicia. Unas más y otras menos, pero todas hemos caído», lamenta. En el caso de La Rioja, más de lo previsto. ¿Por qué? Millán considera que la Formación Profesional (FP) ha crecido mucho, en nuestra comunidad autónoma también, «y hay otras ramas que resultan más atractivas para la gente joven y que tienen más tirón».

«Tenemos un nivel de empleabilidad altísimo, los estudiantes ya encuentran trabajo sin acabar la formación» Abencio Millán Director de la Escuela de Hostelería

Informática, nuevas tecnologías o cuidados sociosanitarios «acaparan un mayor protagonismo y dejan a la hostelería rezagado. La profesión ha ido perdiendo prestigio», lamenta, quizá por los horarios, quizá porque habitualmente obliga a trabajar en festivos...

Y todo ello a pesar de que «hay una necesidad cada vez mayor no solo de camareros sino también de cocineros». La Escuela de Hostelería de Santo Domingo ofrece un grado básico en Cocina y Restauración; otros tres grados medios en Cocina y Gastronomía, en Restauración y en Panadería, Repostería y Confitería; y dos grados superiores en Dirección de Cocina y Dirección de Servicios de Restauración y en Gestión de Alojamientos Turísticos. «Tenemos un grado de empleabilidad altísimo, casi del 100%. Quien quiere, encuentra trabajo antes de salir, sin terminar los estudios ya hay alumnos en cocinas de restaurantes importantes», destaca Millán.

Más del 80% de los estudiantes que tienen en el centro calceatense proceden de Logroño «y aunque parece que estamos muy cerca, no es así. Nuestros alumnos son jóvenes, la mayoría no tiene el carné de conducir y las comunicaciones por transporte urbano no son las mejores. Y hablo con Logroño, así que con la zona de La Rioja Baja la conexión es aún peor. Cualquier avance en este sentido nos ayudaría».

La escuela de Santo Domingo es el único centro de La Rioja que tiene certificado de excelencia y uno de los cuatro centros formativos de hostelería en España acreditado con este reconocimiento. En total, la red estatal de centros de excelencia en Formación Profesional, financiada por el Ministerio de Educación y la Unión Europea, la integran 66 centros.