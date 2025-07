El Gobierno de La Rioja va a desarrollar una estrategia de enoturismo, anunciaba esta semana Gonzalo Capellán en el debate del estado de la región. ... El liderazgo de la comunidad en esta actividad «tanto a nivel nacional como internacional», en palabras del presidente, obliga a seguir evolucionando y adelantarse a lo que demanda un sector cada vez más competitivo. Bien lo sabe la directora general de Turismo, Virginia Borges, que comprueba en las reuniones a nivel nacional que otras comunidades tienen muchos más recursos. «Pero en La Rioja tenemos que aprovechar nuestro tamaño y la cercanía» para reivindicar un espacio de privilegio porque la inercia es claramente al alza.

– Con el verano ya consumiendo sus primeras semanas, ¿qué perspectivas tiene el sector turístico riojano?

– En general la cosa no pinta mal. En España se esperan cien millones de turistas así que la perspectiva es buena. Sí estamos observando una tendencia desde hace tiempo: las reservas se hacen cada vez más tarde. Así que es difícil hablar de previsiones en líneas generales. Aunque los campings, por ejemplo, están muy contentos porque sí han recibido reservas con antelación. En cambio en las casas rurales no está pasando eso, pero sí nos dicen que se están contratando más noches. Con lo que son buenas noticias. También en los hoteles, en principio, están contentos y desde las viviendas turísticas nos cuentan que la afluencia de clientes está relacionada con la programación que se genera en el territorio y como en La Rioja pasan tantas cosas en verano, a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma... Hay optimismo.

– El año 2024 se cerró con récord de turistas, casi 835.000. ¿Se superará esta cifra en 2025? ¿Se llegará al millón?

– Yo no quiero jugar con la bola de cristal, pero sí podemos decir que estamos en una tendencia positiva. Aunque lo que más nos preocupa es cómo se hace ese reparto de turistas, qué riqueza genera en el territorio... Estamos hablando siempre de desestacionalización, de aumentar el número de noches... La conversación tiene que ir en esa dirección.

– Ha puesto sobre la mesa algunos retos. Pero supongo que habrá más, ¿no?

– Los retos son compartidos por todo el sector. También tenemos el de la digitalización, no tanto de cada empresa o cada negocio sino como destino. Unirnos en esa digitalización conjunta con el sistema de inteligencia turística de La Rioja es un reto ambicioso y en el que todos tenemos que contribuir para que el destino de La Rioja ofrezca suficiente información y datos que nos permitan tomar las mejores decisiones en la gestión. En esta línea también es importante la taquilla virtual que nos permitirá dar visibilidad a las iniciativas que suceden en verano y que a lo mejor se conocen más internamente que fuera.

– ¿Qué hay que hacer para incrementar la estancia media, para romper la barrera de pernoctar más de una noche?

– Es el objetivo primordial de todos los destinos, también de nuestros competidores directos. Todos buscamos este turismo que respeta el territorio, que lo regenera, lo cuida y ayuda a mejorar. Pero más que decirlo, hay que fomentar acciones para acompañar esto. Aquí tenemos por ejemplo una temporada larguísima de eventos, empiezan a pasar cosas en mayo y terminan hacia noviembre, aunque la temporada fuerte es julio, agosto y la primera parte de septiembre. Esto genera estabilidad en el empleo, una regularidad en los ingresos de los establecimientos, un mayor aprovechamiento de las instalaciones... En ello hay que incidir.

Éxito del Mundial de Frisbee «No nos tiene que dar vergüenza ni miedo acoger eventos que no sean de primera línea»

Una temporada larga «Aquí pasan cosas de mayo a noviembre y esto da regularidad en los ingresos de los negocios y estabilidad al empleo»

– Acaba de celebrarse en Logroño el Mundial sub'24 de Ultimate Frisbee con 1.500 deportistas. ¿A este tipo de eventos ha de aspirar La Rioja, aunque no sean de primera línea?

– Todo aquello que nos aporte regeneración como destino está bien, no hay que buscar siempre una riqueza o unos ingresos a corto plazo sino también mirar qué puede dejar a futuro. No nos tiene que dar vergüenza ni miedo acoger espectáculos o eventos que no sean de primera línea porque debemos saber qué dimensión tenemos, cuál es nuestra capacidad alojativa y saber en qué mercado nos podemos mover. Mi pregunta es ¿dónde nos queremos colocar? ¿En la pelea con otros muchos territorios por eventos de primera línea o en la búsqueda de otros espectáculos más acordes con nuestro tamaño? El Mundial de Frisbee fue perfecto y los participantes y la organización salieron encantados. Aquí tuvieron una cercanía entre ellos y con las instalaciones, y crearon unas relaciones que no hubieran encontrado nunca en ciudades más grandes.

– El sector del vino no atraviesa por su mejor momento con la crisis del consumo y la caída de ventas que le están lastrando en los últimos años. Pero el enoturismo vive su mejor momento. ¿Ha tocado techo o hay margen de crecimiento?

– Todavía hay margen de crecimiento y nosotros tenemos muy claro el foco porque somos un destino pequeño y no nos podemos permitir el lujo de competir en todas las ligas. Pero en el enoturismo y la enogastronomía, en su sentido más amplio, tenemos una gran capacidad y nos ayuda a desestacionalizar.

– ¿Y qué hay que decirle o que ofrecerle al turista para que su estancia en La Rioja sea de más de una o dos noches incluso? Con la competencia que hay alrededor no será fácil.

– El enoturismo es mucho más que venir a visitar una bodega, es recorrer La Rioja y poder tomarse un vino en un valle, en la sierra, en la ribera del Ebro, en San Millán de la Cogolla... Y disfrutar de los diferentes paisajes, de la diversa gastronomía... Esto sí que permite aumentar perfectamente las pernoctaciones.

Inteligencia turística «Todo el sector tenemos que contribuir para que este destino ofrezca datos e información suficientes»

La aspiración «El modelo de turismo que buscamos es el regenerativo y que respete el territorio»

– ¿Tenemos una estación de esquí infrautilizada como lo está también el aeropuerto?

– Yo creo que el uso de la estación de esquí de Valdezcaray está maximizado, teniendo en cuenta lo que nos permite la meteorología. Se está haciendo una labor estupenda con los cañones para ampliar las posibilidades siempre que, repito, haya un tiempo apropiado. Así que yo no hablaría de instalación infrautilizada.

– ¿Pero no se le podría sacar más partido, incluso en otras épocas del año?

– En ello estamos trabajando y forma parte de nuestras conversaciones, para seguir apoyando Ezcaray, y no solo la estación de esquí, porque es claramente una zona turística.

– La licitación del pliego de condiciones para ofertar vuelos a Londres y a otra ciudad europea desde el aeropuerto de Agoncillo se prevé inminente. ¿Por qué otro destino se inclina la directora de Turismo junto a la capital londinense?

– En los pliegos al final es el proveedor –en alusión a la aerolínea que resulte adjudicataria– el que hace la propuesta y el que tiene la decisión.

Logroño y las despedidas

– ¿Qué tal es la convivencia de los hoteles y las casas rurales en La Rioja con las viviendas de uso turístico?

– Yo diría que en la medida en que las viviendas de uso turístico respetan toda la normativa, pues no hay problemas.

– Aquí parece que no existe el desmadre que sí hay en otras comunidades no tan lejanas. En este sentido, ¿en el Gobierno están más tranquilos? ¿O hay preocupación?

– Tenemos la preocupación justa. Hemos estado hace un par de semanas reunidos con los ayuntamientos porque la normativa que afecta a las viviendas de uso turístico es variada e intervienen muchas administraciones distintas y en diferentes niveles: Comunidad Europea, Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos... Estamos ayudando a los municipios porque a veces su capacidad llega hasta donde llega y nos ponemos a su disposición para que puedan tener una propuesta conjunta de cómo entendemos nosotros la vivienda de uso turístico y cómo ha de ser la convivencia.

– Le tengo que preguntar por Logroño y por las críticas de colectivos vecinales del Casco Antiguo y zonas aledañas sobre la suciedad o los ruidos que generan, por ejemplo, las despedidas de soltero. ¿Comparte esos reproches? Entiendo que ese tipo de turismo, aunque deje dinero, no será el que más interese por la imagen que reporta.

– Entrar a valorar lo que siente una persona no lo hago y por ello todo el mundo tiene derecho a expresar y a comentar. Dicho esto, está claro que hay una legislación que cumplir y si no se hace, pues habrá que revisarla. El modelo de turismo que buscamos es el regenerativo, el respetuoso con nuestro territorio. ¿A quién queremos es nuestra casa? Pues a quien nos la va a cuidar, ¿verdad? A quien respeta nuestras costumbres, a ello debemos aspirar.