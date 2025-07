Rubén Antoñanzas ha dejado la presidencia del Partido Riojano después de ocho años en el cargo, como paso voluntario y previo al congreso de otoño ... , aunque se mantiene como concejal en el Ayuntamiento de Logroño, al menos en la presente legislatura. Perito de seguros de 53 años y scout, antes presidió la asociación de vecinos de Madre de Dios y saltó a la política en 2011 con el partido Ciudadanos de Logroño que dirigió Julio Revuelta, con quien entró al PR+.

– ¿Supone una liberación o un pesar dejar la presidencia?

– Hay una parte de liberación porque sé que quienes me sustituyan van a poner muchas ganas e ilusión y va a ser muy beneficioso para el PR+ (y la ciudadanía en general) y van a conseguir que haya un partido regionalista fuerte. También pesar porque me he sentido muy querido y mimado por la filiación del PR+ y es un honor representarles. En ese sentido, da mucha pena pero continuaré formando parte de la base.

– ¿Qué persona o tipo de persona le gustaría que le sucediera?

– Ahora se abre un periodo en el que tendrán que decidir las bases en el congreso regional. Es apasionante, sobre todo para marcar las líneas políticas del regionalismo de cara a las próximas elecciones. Estoy seguro de que quien lo haga será de forma excepcional. Si algo hemos tenido los presidentes del PR+ es pasión por defender la tierra.

– ¿Le gustaría que hubiera continuidad o que haya un cambio de rumbo en el PR+?

– Una vez que ya lo he dejado, y cuando van a hablar las bases, lo que decidamos, porque yo también formaré parte, será lo correcto. Lo seguro es que ahora más que nunca necesitamos un proyecto regionalista en esta tierra porque vivimos momentos muy complicados. Vemos cómo otras comunidades reciben mayor financiación por parte del Estado y que este está salpicado por las mordidas. Vemos una falta de defensa de los intereses de los riojanos por parte de los grandes partidos. Ni PP ni PSOE nos van a defender porque van a priorizar otras comunidades, por eso necesitamos un PR+ en el Gobierno regional y en el máximo posible de ayuntamientos.

– Desde 2015 el PR+ no tiene presencia en el Parlamento de La Rioja. ¿Es la gran asignatura pendiente del PR+?

– Sí, es la gran asignatura pendiente. Siempre nos quedamos a las puertas pero en política eso no es suficiente. Tenemos que incidir muchísimo más en lo importante que es una formación política que solo se preocupe por la tierra, que no reciba presiones de Madrid a la hora de tomar decisiones. Un diputado del PR+ solo va a tener un objetivo: defender los intereses de esta tierra. Eso es una garantía y es cierto que tengo el pesar de que ese mensaje no he sido capaz de transmitirlo a la sociedad.

– Insiste en el concepto de regionalismo, que durante muchos años abanderó en solitario el PR+ pero ahora se han sumado PLRi y Vinea. ¿Creen haber perdido protagonismo en ese ámbito?

– No porque nosotros llevamos 40 años siendo regionalistas y nuestras políticas y discursos realmente lo son. Estoy convencido de que los demás no pueden decirlo.

– Algún daño sí les ha hecho la irrupción de PLRi, ¿o no?

– Seguramente, tiempo atrás, me hubiera preguntado si nos había hecho algún daño la nueva política. Son flor de un día, luego desaparecen. El PR+ tiene historia, poso, estamos aquí y seguimos adelante. No somos flor de un día.

– Cuando nació el PR+ también era un partido emergente...

– Nacimos con la autonomía, pero es que en ese momento todo era un proyecto naciente. El PP ni existía, era Alianza Popular. En el PSOE eran otros tiempos... Tuvo que ser apasionante.

– Durante las últimas legislaturas el PR+ ha sido llave de gobierno en Logroño, Haro, Lardero, Villamediana, Nájera, Navarrete... y ha perdido todo ese protagonismo. ¿También por los nuevos partidos?

– Hay una realidad indiscutible: hay un PP muy fuerte en esta tierra y en los lugares donde se podían firmar coaliciones no ha habido posibilidad. Desde el PR+, durante mi presidencia, lo he tenido claro: las personas nos votan por nuestro proyecto político, para sacarlo adelante y con la idea de gobernar. Siempre que hemos podido negociar para gobernar lo hemos hecho. Lamentablemente, ha sido imposible pero me hubiera encantado entrar en conversaciones en Villamediana y Nájera, pero entre que el PP está muy fuerte y que el PSOE no tiene voluntad de gobernar, son complicado esos acuerdos.

Ampliar Rubén Antoñanzas en la calle Portales de Logroño en la mañana de ayer. Juan Marín

– ¿Hace algo de autocrítica?

– Hago más autocrítica en lo que tiene que ver con quedarnos a las puertas del Parlamento que en la cuestión municipal. Tradicionalmente es complicado para los partidos pequeños la situación de los gobiernos en coalición puesto que todo lo positivo se lo suele llevar el grande y lo negativo, el pequeño. Creo que en situaciones complicadas, como Logroño y Villamediana, no hemos sufrido desgaste y la ciudadanía ha respaldado a los concejales.

– Hubo una época en la que el PR+ pactaba más con el PP y últimamente lo ha hecho más con el PSOE. ¿Les pesa que el electorado no entienda las coaliciones sino que interprete que se adhiere a uno u otro bando?

– Puede ser. Lo que me gustaría que viese el electorado es que los gobiernos en los que hay coaliciones, al final, resulta mucho mejor para la localidad. Ahora mismo en Logroño hay una mayoría absoluta del PP y Escobar lo hace con una gestión económica nefasta, con un montón de contratos irregulares... Si hubiera otra formación política estoy seguro de que esas situaciones no se producirían. Los dos primeros años de Hermoso de Mendoza fueron excelentes, pese a las discusiones, que creo que ayudaban, mientras que los otros dos se dedicó a gobernar más con dos tránsfugas [de Cs] y eso ha sido parte de la desastrosa herencia que pudimos dejar. Es importante romper las mayorías, aunque cualquier gobierno en coalición es complicado.

– Habla bien y mal del PSOE pero solo mal del PP. ¿No le convendría ahora al PR+ acercarse al PP?

– Puedo hablar cosas buenas del PP, sobre todo a nivel regional, donde creo que tiene muchos aciertos. Creo que es acertada la política fiscal, aunque peca de exceso de anuncios generalistas. Y el PP ha logrado neutralizar al PSOE. Pero a nivel municipal creo que, en Logroño, tenemos las calles muy sucias como para acometer obras faraónicas como la de la glorieta del Doctor Zubía.

– A título personal, ¿continuará como candidato a la alcaldía de Logroño o al Parlamento?

– Tendrán que decidirlo las bases pero a mí siempre me ha gustado el municipalismo. Lograr que se coloque un banco que reclama un vecino, si se me permite la expresión, es un subidón de adrenalina. Hoy por hoy tengo muchas ganas de seguir defendiendo los intereses de Logroño frente a las políticas tan cuestionables de Escobar. Lo que sí garantizo es que, si tuviera el acta de diputado, estaría en la calle, acudiría a hospitales y residencias para comprobar lo que pagamos con dinero público. Sería un parlamentario municipalista.