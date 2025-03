En teoría, iban a ser seis meses como asistente de lengua que le iban a servir para mejorar el idioma, pero en octubre de este ... año Mónica Molina cumplirá veinte años de residencia en Orleans. «Conocí al que hoy es mi marido y se fueron liando las cosas», explica entre risas. Con dos hijos «franceses, pero de carácter español», esta logroñesa no lamenta sus decisiones:«No me arrepiento porque nunca sé lo que hubiera pasado. La vida está llena de bifurcaciones y vas siguiendo tu camino».

Desde hace años trabaja para el servicio geológico francés, desarrollando licitaciones internacionales, pero mantiene una vena creativa que vuelca en la fotografía, especialmente la gastronómica, a través de la revista 'About', una exquisita publicación online que estudia llevar al papel junto al resto de promotores.

Preguntada por qué hará después de cerrar su etapa laboral, con ese «¿volverás?» con el que casi siempre se cerraban los reportajes de 'Españoles por el mundo', Mónica no puede sino quedarse entre dos aguas. No olvida el lugar de donde viene ni renuncia a él, como gran parte de los riojanos que decidieron emigrar a otros países europeos, pero tampoco a lo que ha conocido. «Cuando me jubile, mi ideal sería vivir la mitad del tiempo en La Rioja y la otra mitad, en Francia. Me gusta Francia, pero la forma de socializar, de relacionarse y de vivir de España no tiene comparación», asegura.

Y pone como ejemplo las amistades. «En Orleans tengo amigas: una para tomar café, otra para salir a pasear... Pero en Logroño tengo un grupo, estamos todas juntas», dice. Y su marido se lo recuerda cada vez que vuelven de sus vacaciones. «Me dice que me tiro un mes deprimida», ríe.

Su vida de emigrante también le ha dado para algunas anécdotas. Por ejemplo, en Orleans pensaba que iba a ser la única riojana hasta que en una mudanza se presentó al vecindario. «A dos casas de la mía había un hombre que descendía de emigrantes españoles, le dije que yo era española y que venía de La Rioja, que era una provincia pequeña, al sur del País Vasco... Lo que suelo decir para que nos ubiquen. ¡Y él empezó a gritar que su padre era de Villamediana!», añade entre carcajadas.