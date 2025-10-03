El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha visitado Logroño para participar en una charla organizada por la asociación La Bitácora XXI ... bajo el título '¿Cristianismo hoy? Una reflexión sobre la fe y la sociedad actual'. Antes de su intervención, ha expuesto su opinión acerca de varios temas de actualidad.

Sobre los procesos de regularización de inmigrantes, ha destacado que «muchas personas trabajan en negro porque no tienen papeles, aunque haya empresarios dispuestos a contratarlas». A su juicio, España debe reconocer que «necesita mano de obra y ofrecer una salida a quienes ya residen en el país». El también arzobispo de Valladolid ha recordado que el Estado tiene derecho a ordenar sus fronteras y combatir mafias, pero ha insistido en que «toda persona tiene una dignidad sagrada» y que integrarlas es un deber social. Además, ha valorado la iniciativa ciudadana que ha recabado más de 700.000 firmas para pedir una regularización, y la ha definido como «un signo importante de regeneración democrática».

Sobre el significado de «ser cristiano», Argüello ha explicado que, «pasa por vivir la vida como vocación y hacerlo desde una referencia comunitaria». Ha reconocido que la Iglesia en Europa atraviesa «una situación de dificultad», mientras que en África y Asia «las vocaciones y comunidades crecen con fuerza». Según el presidente, la cultura occidental está marcada por «un elogio de la libertad autónoma» que, aunque es valiosa, genera «recelo ante cualquier propuesta de vínculos, ya sea con Dios, con una comunidad o en el matrimonio».

No obstante ha subrayado que esa misma libertad desvinculada está originando soledad y problemas de salud, lo que abre paso a nuevas búsquedas espirituales. Por ello, ha rechazado hablar de un tiempo postcristiano y ha defendido que «más bien nos encontramos en una época 'pre', en el umbral de un nuevo renacimiento». Para ilustrarlo, ha recurrido a una imagen de la vida cotidiana. «Es como la madrugada, cuando unos dicen buenas noches y otros buenos días. Estamos en el mismo momento, pero con dos perspectivas», ha indicado.

«Los principios de dignidad humana y de libertad de expresión religiosa con tan legítimos como compatibles»

Preguntado por el aborto, Argüello ha insistido en que «es evidente que en el seno de toda mujer embarazada hay verdaderamente una nueva vida, con un genoma propio y un ADN propio». Ha criticado que la legislación haya eliminado el plazo de reflexión de tres días y la obligación de ofrecer información. «No se trata de imponer nada, sino de reconocer el derecho a estar informada antes de tomar una decisión tan dramática», ha señalado. Le resulta «contradictorio» que haya determinados sectores que, tras haber defendido la libertad durante años, ahora «se escandalicen de que se ofrezca información objetiva a las mujeres».

Otro tema de actualidad por el que ha sido preguntado es la situación del pueblo gazatí. El presidente ha recordado que la Conferencia Episcopal ha reclamado «la condena del terrorismo, el fin de la masacre humanitaria y la liberación de los rehenes». También ha pedido que se construya la paz sobre «la dignidad humana, la legalidad internacional y el bien común». El arzobispo ha subrayado que el principio de «no matarás» sigue vigente y ha recordado que «ningún fin justifica la utilización de medios ilícitos». Argüello ha añadido que no solo Gaza debe preocupar a la sociedad, ya que «situaciones igualmente dramáticas se viven en Sudán, Myanmar o el Sahel».

Respecto a la prohibición del uso del hiyab en el IES Sagasta de Logroño, ha señalado que no conocía en detalle el caso, pero ha recalcado la importancia de articular «la dignidad humana –algo por lo que ha abogado en todo momento– y la libertad de expresión religiosa» con las exigencias del bien común. «Ambos principios son tan legítimos como compatibles», afirmó, aunque ha reconocido que «es más fácil decirlo que aplicarlo en la vida cotidiana».