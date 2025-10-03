LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luis Argüello (segundo por la derecha), durante la actividad de este jueves en Logroño. Juan Marín

Luis Argüello

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
«Muchas personas trabajan sin papeles, pero todos tienen una dignidad sagrada»

El también arzobispo de Valladolid ha reflexionado este jueves sobre el cristianismo actual, la regularización de inmigrantes o el uso del hiyab en los institutos

Juan Marín del Río

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:19

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha visitado Logroño para participar en una charla organizada por la asociación La Bitácora XXI ... bajo el título '¿Cristianismo hoy? Una reflexión sobre la fe y la sociedad actual'. Antes de su intervención, ha expuesto su opinión acerca de varios temas de actualidad.

