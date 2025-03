«Capellán debe aceptar la condonación de deuda, le vendría de cine a La Rioja»

El PSOE de La Rioja tiene nuevo líder. Javier García (Arnedo, 42 años) es el secretario general del principal partido de la oposición, cuya ... aspiración es recuperar en 2027 las cuotas de poder perdidas en las últimas elecciones. «El cambio es posible», asegura el ya exalcalde de Arnedo, crítico con la gestión del presidente Gonzalo Capellán, con su rechazo a condonar la deuda y con su talante. «Un muro separa a Gobierno y oposición», sentencia.

– ¿Qué tal están siendo las primeras semanas, o incluso meses, al frente del partido?

– Están siendo intensas, de mucho trabajo, porque después de las elecciones 'primarias no primarias' de diciembre –García fue el único candidato y no hizo falta celebrar comicios para decidir el secretario general– vino el Congreso Regional de febrero y ahora hay que recolocar todo, componer la ejecutiva y empezar a andar. Estamos centrados en la renovación de las agrupaciones locales, tenemos 37 en La Rioja.

DOS MODELOS ANTAGÓNICOS «El PP quiere que La Rioja sea la región con menos impuestos, el PSOE desea los mejores servicios públicos»

LA ANTERIOR ETAPA «El Gobierno de Andreu seguro que cometió errores que nos llevaron a perder con estrépito las elecciones en 2023»

DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS «Si el ministro cumple su palabra con los trenes a Madrid, el avance será grande; pero no nos conformamos»

– Hace una semana llegó el turno de la de Logroño. Se puede decir que ganó un hombre de su confianza porque Víctor Moratinos está en su ejecutiva. Pero el otro aspirante, Iván Reinares, sumó casi el 40% de los votos. ¿No cree que el resultado refleja más división de la deseada?

– La agrupación de Logroño es muy grande y abarca muchas sensibilidades. Además, el PSOE es un partido democrático, tiene sus cauces internos para decidir los liderazgos y ha habido dos compañeros que han decidido competir. Víctor Moratinos ha obtenido el triunfo, que para mí ha sido importante porque él forma parte de mi equipo. Pero lo más relevante es lo que dijo él tras la asamblea: que no había ganado él sino el PSOE de Logroño. Ahora ambas direcciones vamos a trabajar juntos para marcar el camino a seguir con el fin de recuperar los gobiernos tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento.

– ¿En qué se nota ya la mano de Javier García en este PSOE?

– De momento se ve en una ejecutiva más reducida. Este partido quiere ser reconocible, trabajar por los mejores servicios públicos y reivindicar una comunidad autónoma fiscalmente progresiva y justa. El PSOE quiere ser un partido centrado en los problemas de la gente, que hable de las cosas del comer y que represente la alternativa que el PP necesita como gobierno.

– Usted decía en diciembre, cuando ya era secretario general electo al ser el único candidato, que faltaban espacios de debate interno en el partido. Sin embargo, Concha Andreu pidió intervenir en el cónclave regional y no pudo. ¿Por qué?

– En el Congreso había un apartado que era el informe de gestión y la ejecutiva saliente tenía que defender lo que había hecho en los últimos cuatro años. La dirección de la coordinadora del Congreso le planteó intervenir, incluso se pactó 15 minutos de intervención, y lo que pasó después lo desconozco. Su momento –en alusión a Andreu– era la defensa del informe de gestión, no la inauguración. Pero ella decidió delegar en María Marrodán esa función de la defensa de la gestión.

– ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del mandato de su antecesora en el cargo?

– Lo mejor fue que hubo un Gobierno del PSOE que puso luces largas a la política y que implementó proyectos de envergadura para dibujar una comunidad de futuro, moderna y próspera aprovechando los fondos europeos, Además, abrió las puertas y las ventanas y se visibilizó una región que podía ser más próspera y donde se creció económicamente, con unos datos de desempleo muy bajos. Y lo peor fue la pandemia que dificultó la gestión y el contexto en el que se celebraron las elecciones autonómicas porque lo que sucedía a nivel nacional pudo afectar. También el Gobierno cometería errores propios que nos llevaron a perder las elecciones de una manera estrepitosa.

El 'ruido' de Madrid

– ¿Y en qué medida puede afectar ahora al PSOE riojano la permanente tensión política que se sigue viviendo en Madrid y que tiene al Gobierno de Pedro Sánchez y al propio presidente como protagonistas? Porque no se prevé una legislatura sencilla.

– No será fácil, desde luego. Hay mucha polarización. Cuando la derecha está en la oposición, actúa con más beligerancia y al presidente Sánchez se le está cercando con exabruptos o críticas infundadas sin tener en cuenta las políticas buenas que está llevando a cabo en materia económica o en posicionamiento internacional. El ruido nunca viene bien y convendría bajar el tono, moderar posiciones y buscar más los acuerdos que los desencuentros en la política nacional.

– En el Congreso Regional, tanto la ministra de Igualdad como algunos secretarios generales de otros territorios hablaron de usted como el próximo presidente de La Rioja en 2027. ¿Significa eso que será el candidato?

– Significa que he asumido el liderazgo del PSOE, pero aquí hay unos procesos internos que debemos respetar. A diferencia del PP, los socialistas elegimos candidatos en primarias. Voy a ser respetuoso con ese proceso y cuando llegue el momento y se abra ese debate, expresaré mi opinión.

– ¿Le gustaría ser el candidato a la presidencia de la Comunidad?

– Como le decía, hay que respetar los tiempos y llegado el momento hablaré. Yo siempre estoy disponible para mi partido. Ser el referente y la cara visible puede comportar que evidentemente se piense en mí. Y si hay una mayoría importante que considera que pudiera ser el candidato, lo valoraré de buena manera.

– ¿Será misión imposible derrotar al PP y a Gonzalo Capellán en los comicios de 2027?

– Imposible no hay nada. Los ciclos en política son cada vez más cortos y nadie puede asegurar que no vaya a haber cambio dentro de dos años. De hecho, yo creo que se puede dar. Estamos a mitad de legislatura y veremos qué derroteros toman las políticas de Capellán y por dónde circula la política nacional.

Cuatro pactos «rechazados»

– Y hasta esa cita con las urnas, ¿qué oposición ha de hacer el PSOE para recuperar la confianza de los ciudadanos?

– Una oposición en una doble vertiente: crítica y contundente con las cosas en las que no estamos de acuerdo y propositiva y constructiva como estamos haciendo planteando acuerdos de región, que ya hemos presentado cuatro, aunque ninguno ha sido aceptado por el PP. Me gustaría que hubiese más diálogo pese a que tienen mayoría absoluta. La relación es cordial pero hay un muro que separa a Gobierno y oposición. En dos años de legislatura he hablado una sola vez con el presidente Capellán. Echo en falta un presidente más permeable al diálogo.

– Entre esos acuerdos de región está el pacto por las infraestructuras que reclaman agentes políticos, económicos y sociales. Si hay unanimidad en la reivindicación, ¿por qué no se ponen de acuerdo para actualizarlo?

– Es lo que pedimos, actualizar ese pacto introduciendo los nuevos elementos que están sobre la mesa con los nuevos trenes que se han solicitado. Echo en falta que se suscriba ese compromiso para que la sociedad riojana vea que sus políticos están de acuerdo en un tema tan complejo y tan necesario como el déficit de infraestructuras.

– Pues el presidente Sánchez dijo en el Congreso Regional del PSOE que ésta va a ser la legislatura de las infraestructuras en nuestra comunidad. ¿Puede usted concretar algo más?

– Bueno, yo al presidente le trasladé la necesidad de mejorar las líneas de ferrocarril y de avanzar en materia de infraestructuras. Y él hizo suya esa reivindicación. Esperamos que el ministro Óscar Puente cumpla su palabra y llegue el material rodante para disponer de un nuevo tren a Madrid por Zaragoza que nos conecte antes con la capital y también de otro tren por el oeste (por Miranda) con parada en Haro. Si se cumplen esos plazos estaremos avanzando, pero no nos conformamos y tenemos que ir consiguiendo nuevas frecuencias.

– La Rioja exige 300 millones más de reducción de deuda porque, según Capellán, es una de las comunidades peor tratadas en la propuesta de condonación. ¿Comparte este planteamiento?

– No, en absoluto. Y no entiendo lo que ha hecho el PP. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera sus consejeros de Hacienda se levantaron de la mesa sin llegar a votar, así que no votaron en contra de la condonación de deuda. La propuesta del Ministerio para La Rioja es condonar 448 millones, el 28% de su deuda total, por encima de la media nacional que está en el 27%. Y, por ejemplo, a Cataluña se le condona el 20%, un poquito por encima del mínimo que es el 19%. Lo que tiene que hacer el presidente Capellán es aceptar la propuesta, porque le vendría de cine a los riojanos. Y hay que decirle también que desde 2009, cuando se modificó el sistema de financiación autonómica, hemos recibido 3.000 millones de euros más que cualquier otra comunidad. ¿Devolverá ese dinero extra? La Rioja ha recibido un trato favorable con respecto a la financiación, aunque no nos conformamos.

– La política fiscal del Gobierno de rebajar impuestos ha sido muy criticada por su parte. ¿Por qué?

– No nos parece ni justa ni progresiva porque se ha apostado por bajar impuestos como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio y se va a beneficiar solo al 2% de los contribuyentes. Vamos a dejar de ingresar 200 millones y en momento de contracción presupuestaria, cuando las entregas a cuenta, que ahora son altas por la buena marcha de la economía, no sean boyantes puede haber recortes en servicios públicos. El PP repite una y otra vez que quiere que La Rioja sea la comunidad con menos impuestos de España y nosotros decimos que queremos ser la que tenga los mejores servicios públicos.