«No hay excusas, la acogida de migrantes es cuestión de voluntad política»

La plataforma ciudadana Bienvenidos Refugiados tiene como objetivos informar sobre la situación de los menores no acompañados y ofrecer ayudas directas a las personas refugiadas.

– ¿Cómo desempeña su labor Bienvenidos Refugiados?

– Hay que tener en cuenta que la plataforma tiene una organización horizontal. Somos muchas asociaciones y personas diversas las que, a título personal, formamos parte de ella. Es así como recopilamos información. Sí que es cierto que, hace unos años, el Parlamento de La Rioja aprobó por unanimidad facilitarnos de manera trimestral los datos de menores acogidos, solicitantes de asilo y migrantes en general. Sin embargo, a día de hoy, seguimos sin recibir esa información, por lo que no nos queda otra opción que seguir trabajando por nuestra cuenta.

– Un informe de octubre de 2024 del Ministerio de Juventud e Infancia muestra que La Rioja es la comunidad que menos migrantes acoge. ¿Cree que la comunidad autónoma debería implicarse más?

–Primero hay que diferenciar muy bien los que son menores no acompañados, que son resultado del reparto que hace el ministerio, de los menores que llegan a La Rioja por distintas vías y son atendidos aquí.

– ¿Cómo es la situación?

– La cantidad de menores, tras el reparto que hace el Gobierno, sitúa a la Rioja en unas cifras que resultan insuficientes. Considero que hay capacidad para acoger a más. El problema está en que hay muchos adolescentes con problemas de tipo psicológico y no hay suficientes educadores especializados para cubrir la asistencia.

– ¿Esa falta de educadores puede determinar que esa cifra de menores sea tan exigua?

– Considero que la falta de gente que los pueda atender es un problema de formación y de contrataciones, una decisión de la Consejería correspondiente. No creo que haya una crisis de personas formadas ni que sea imposible conseguir quien lleve a cabo ese trabajo. Cuando no hay, se busca a través de otras vías. No hay excusas. Al final, la acogida de migrantes es cuestión de voluntad política.

– ¿Cuál debería ser el número mínimo de menores que podría acoger La Rioja?

– Al final, para poder ser justos, hay que ver cuántos se pueden acoger por cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta los que ya tiene esa comunidad autónoma y la renta per cápita de la misma. Eso sería lo lógico.

– ¿Con qué recursos cuentan y cuáles echan en falta para poder mejorar esta situación?

– Dentro de la plataforma Bienvenidos Refugiados notamos deficiencias en ese campo. Concretamente, en el de los menores faltan plazas y educadores que las cubran. Tras un estudio que hicimos, vimos que los menores que vienen cubren esa posibilidad con el dinero que les proporciona el Estado.

– ¿Hay otros factores que afectan a esta situación?

– Principalmente dos. El tema del empadronamiento, ya que pedían una serie de condiciones que no se ajustaban a la normativa fijada, y el de los refugiados en sí, donde, tras la última reunión en diciembre, la cifra de solicitudes sin resolver se sitúa en 122.000 a nivel nacional. El teléfono se colapsa y, una vez consigues que te atiendan, te dan cita para dentro de dos meses, prolongando la respuesta hasta los dos años. Una de las alternativas planteadas por las autoridades municipales fue conseguir un sistema más eficaz para el menor: la acogida en familias. Una opción que se considera con poca frecuencia, teniendo en cuenta que estos menores vienen con una aportación económica de 4.600 euros al mes, destinada a su atención y cuidado. Un importe superior al presupuesto con el que cuentan muchas familias mensualmente.

– Más allá de lo económico, ¿cuál es la aportación de la migración en las comunidades?

– El Gobierno comentó que se necesitaban en España más de 200.000 trabajadores migrantes antes de 2050 para conseguir mantener el estado de bienestar. Hay una necesidad de mano de obra y los menores no acompañados vienen buscando mejorar sus condiciones de vida y futuro. Si se les formase, podrían verse como una solución y no como un problema en cualquier sector que tenga déficit. Normalmente suelen ocupar el nicho de puestos de trabajo que el resto de la población no quiere. Así mejoran su situación y consiguen unos ingresos que no dejan de ser en negro hasta pasados los tres años, cuando ya pueden solicitar el arraigo. Hay mucha hipocresía social, al final se trata de dignidad.

– En 2023, se propuso una iniciativa en Logroño para poder construir un Centro de Acogida Internacional, con una capacidad para 300 migrantes, pero el alcalde, Conrado Escobar, lo rechazó por «no ser la fórmula idónea». ¿Qué otras alternativas tienen las comunidades y ciudades para poder colaborar y afrontar el acogimiento?

– El tema de la migración es difícil de abordar. Según un informe del Banco de España, la Unión Europea invierte 750.000 millones de euros, financiados por la emisión de bonos supranacionales emitidos por la UE y por contribuciones nacionales, con el objetivo de respaldar proyectos transfronterizos para vigilar las fronteras. Una cantidad con la que se podría generar un sistema de migración seguro en origen, o un sistema de solicitud de asilo, y no tendríamos que ver todos los fallecidos que hay en el Mediterráneo por no hacer las cosas bien. Los bancos, que ahora tienen unas cifras récords de beneficios, nos deben noventa mil millones que, si les aplicamos los intereses que ellos mismos aplican cuando nos prestan dinero, se convertirían en doscientos mil millones. Si devolvieran esa cantidad, el sistema de acogida de las ciudades sería maravilloso.

– ¿Qué retos deberían ser los más inmediatos?

–Lo primero que se debe hacer es ser conscientes del problema y, después, crear un sistema de acogida idóneo que cuente con todos los recursos necesarios.