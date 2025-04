La Rioja fue la segunda comunidad autónoma del país con más accidentes mortales por habitante en el trabajo en 2024, mientras que el año anterior ... ocupó la primera posición. Ana Corres es la presidenta de la asociación 28 de abril. STOP Accidentes Laborales, además de haber perdido un hijo por un siniestro laboral. El elevado número de accidentes de este tipo en la región hace que estas personas exijan a la Administración «más apoyo, más inspecciones y, sobre todo, más conciencia social».

– ¿Cuál es la realidad actual de la siniestralidad laboral?

– Es realmente preocupante en toda España y especialmente en La Rioja. Mucha gente cree que en los últimos años las condiciones de seguridad laboral y la forma de penar estos sucesos mejora, pero sucede todo lo contrario. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en 2024 murieron 796 trabajadores en el conjunto nacional, un 10,4% más que el año anterior. Sinceramente, esto es una total injusticia y a veces pienso que me gustaría que algún día mi hija vea a un empresario negligente en la cárcel.

– Comenta que el problema es «especialmente preocupante» en La Rioja, ¿por qué?

– Sencillamente porque somos una de las comunidades con más siniestralidad de España. En 2024 murieron siete trabajadores en la región, de los cuales cinco fueron en su puesto de trabajo y dos in itinere, siendo la segunda autonomía del país con mayor incidencia por número de habitantes sólo por detrás de Castilla-La Mancha. El año anterior, en 2023, fallecieron catorce trabajadores, lo que nos situó como la comunidad con mayor incidencia del país. Desgraciadamente, los datos de siniestralidad están estancados desde hace más de veinte años.

– ¿Cuándo y cómo nace la plataforma 28 de abril. STOP Accidentes Laborales?

– Varios padres empezamos a reunirnos hace cinco años, unidos por el fallecimiento de nuestros hijos en accidente laboral, buscando apoyo y asesoramiento entre nosotros mismos. Creamos esta asociación que forma parte de Favael, la Federación de Asociaciones de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales.

– ¿Qué tipo de ayuda recibe una familia cuando sucede algo así?

– Ninguna, no existe. Cuando se produce un accidente laboral con o sin resultado de muerte, no hay ningún agente que te asesore sobre lo que se te viene encima, sobre lo que tienes que hacer o sobre cómo defender la verdad. Por eso tratamos de arroparnos entre nosotros en ese sentido, además de en el económico, ya que no recibimos, ni queremos, ningún tipo de subvención.

– Por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo organizaron un conjunto de actos. ¿Sintieron el respaldo político?

– El pasado martes 22 tuvimos un cinefórum en el Centro Cultural Ibercaja en el que convocamos a todos los partidos políticos, independientemente del color, y a las organizaciones sindicales. No asistieron ni los dos sindicatos por excelencia, UGT y CCOO, ni nuestros representantes públicos en esa materia, como son los responsables de Diálogo Social y Relaciones Laborales o la Consejería de Economía, que es quien tiene competencia en el tema. Todos fueron convocados y no quisieron venir cuando sí que lo hicieron otros compañeros suyos de la oposición.

– ¿Quienes son esas personas por las que sí se sintieron apoyados en aquel acto?

– Sinceramente fue una 'mesa roja'. Vinieron representantes del PSOE, de Izquierda Unida y del Partido Comunista de los Trabajadores. Fuera del asunto político, vino un abogado laborista y el fiscal delegado de las víctimas.

– ¿Qué echáis de menos por parte de los poderes públicos?

– Tantas cosas... Principalmente apoyo psicológico. Pedimos que nos atiendan en la Oficina de Asistencia a la Víctima, donde no tenemos un apoyo psicológico ni una asesoría judicial, como sí que tienen otro tipo de víctimas. Eso es lo más básico. Nos encontramos con casos de personas a las que se les pasan los plazos para reclamar determinadas cosas por desconocimiento o personas que, por temas económicos, no pueden hacer justicia a sus seres queridos.

– ¿Cómo se investiga un accidente laboral?

– En el caso del accidente de mi hijo fallecieron dos trabajadores y las cámaras de seguridad no fueron entregadas en el juzgado, las que precisamente grabaron el momento del accidente. Creo que, después de pedirlas y pedirlas, se las acabaron dando al abogado este último año cuando hace ya cinco y dos meses desde que sucedieron los hechos. Hay poca transparencia, muchas irregularidades en los procesos, pasan cosas raras y desaparecen posibles pruebas. En otro escenario los responsables de las muertes en accidente de trabajo están en prisión preventiva, cosa que nunca ha pasado en un accidente de este tipo. Ese es el estancamiento de la siniestralidad laboral, que no avanza.

– ¿Cuál cree que es el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre este problema?

– Uno de los mayores problemas es la falta de concienciación. Sólo queremos que se visibilice el problema y no se oculte, que en los colegios se eduque y que la gente empiece a darse cuenta de la cantidad de personas que pierden la vida por culpa de la negligencia de otros. Es un tema de sensibilización, como ha evolucionado la seguridad vial con el cinturón o la violencia de género. Antes, cuando yo era una niña, decían que algo habría hecho la mujer maltratada. Hoy en día, cuando un trabajador muere, se preguntan por qué se subiría ahí en lugar de si el empresario realmente cumplía la ley.