Revisión al alza: La Rioja recibirá «las mayores entregas a cuenta», con 1.447 millones

El Ministerio de Hacienda ya ha comunidado a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla una revisión al alza de las entregas a cuenta que recibirán el próximo año «por el buen comportamiento de la economía española». En el caso de La Rioja, crecerán hasta los 1.447 millones, cifra que supone un 6,52% más que en 2025.

Una revisión favorable para las arcas autonómicas que, según ha apuntado el citado ministerio, evidencia «el compromiso del Ejecutivo con las comunidades, que son las encargadas de garantizar a la ciudadanía el despliegue de las políticas sociales y de acceso a la sanidad, la educación o las prestaciones por dependencia».

En total, los territorios percibirán 157.730 millones de euros el próximo ejercicio en ese concepto, por lo que se bate «un nuevo récord» en los recursos que reciben. El dato, en concreto, es un 7% superior a la cantidad que les fue otorgada este año, tal y como ha destacado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y que ha sido revisada al alza con respecto a la anunciada en julio «por el buen comportamiento de la economía española».

A esta revisión de las entregas a cuenta, de las que se ha informado a cada CC AA de manera individualizada, hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024. Uniendo ambas cifras, estos territorios y Ceuta y Melilla percibirán 170.300 millones en recursos del sistema de financiación.

La Rioja, en este caso, percibirá en recursos del sistema de financiación 1.463 millones, es decir, un 4,2% más que en el anterior ejercicio. Todo ello «supone otro récord» y reitera las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos desde que llegó Sánchez a la Presidencia del Ejecutivo.

Margen fiscal

Montero también ha comunicado a las CC AA el margen fiscal del que dispondrán gracias a la senda de déficit planteada en su subsector para el periodo 2026-2028. Un plan por el que su objetivo de déficit para los próximos tres años será del -0,1%. Esto significa que no tendrán que hacer esfuerzos extra en ese trienio una vez alcancen sus objetivos.

Esto permitirá a los territorios contar solo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio. El beneficio de esta senda para La Rioja será de 12 millones en 2026, que la autonomía podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población.

En 2027, el margen fiscal subirá a los 13 millones, y en 2028 alcanzará los 13,4 millones. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 39 millones de euros extra que podrá destinar al Estado del Bienestar.

Estas medidas son coherentes con el apoyo constante del Gobierno progresista a las CC AA. Así, durante la peor pandemia en un siglo, el Ejecutivo mantuvo inalterables las entregas a cuenta en ese ejercicio pese a la caída del PIB, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación.

O la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la COVID y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación.