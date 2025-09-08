LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una visita en Franco-Españolas. Justo Rodríguez

El enoturismo confía en el otoño para mejorar los registros del periodo estival

Elena Pilo, de Franco-Españolas, califica de «decepcionante» el verano para el sector: «No solo ha habido menos visitantes, sino que estos han gastado menos»

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:25

El enoturismo se convierte en uno de los factores que más tira de las cifras de visitantes en La Rioja en los meses próximos. Elena ... Pilo, directora de Vino y Experiencias de Bodegas Franco-Españolas, espera que este año sea así para «disfrutar de un buen otoño en términos turísticos».

