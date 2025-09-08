El enoturismo confía en el otoño para mejorar los registros del periodo estival

El enoturismo se convierte en uno de los factores que más tira de las cifras de visitantes en La Rioja en los meses próximos. Elena ... Pilo, directora de Vino y Experiencias de Bodegas Franco-Españolas, espera que este año sea así para «disfrutar de un buen otoño en términos turísticos».

Pilo reconoce que septiembre ha tenido un «inicio algo lento», pero confía en que los datos mejoren. «Nuestras expectativas son más positivas para octubre, que esperamos que traiga índices de ocupación similares a los de años anteriores», cuenta. No en vano, esta época tiene mucha importancia para las bodegas. «Aunque el enoturismo se mantiene estable todo el año es en este trimestre cuando se observa un ligero incremento de visitantes», cita una de las responsables de la bodega logroñesa. «De hecho, el 30% de nuestras ventas anuales se concentran en estos meses, siendo octubre y noviembre los de mayor afluencia», añade.

Pilo explica que el perfil del visitante nacional es el que predomina. «Aunque no son expertos sino aficionados al vino sí visitan al menos una bodega durante su estancia», cuenta, para después recalcar que el ambiente que se crea «convierte al otoño en la estación más mágica de esta región».

La directora de Vino y Experiencias de Franco-Españolas espera que las expectativas «razonablemente buenas» del otoño se conviertan en una realidad con la que remontar un «decepcionante» verano. «Se ha retrocedido casi un 26% en visitantes a bodegas y otras experiencias enoturísticas», lamenta Pilo. «No solo ha habido menos turistas, sino que estos han gastado menos», apostilla antes de señalar como mes «más dramático» julio, «con una facturación similar a la de enero» a pesar de que en Franco-Españolas se haya duplicado la cifra de visitantes internacionales.