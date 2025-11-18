LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
G.L.R

Gastronomía y Enología se unen en un congreso que servirá para intercambiar oportunidades

El I Encuentro de Enogastronomía ofrecerá encuentros de cinco minutos, mesas de trabajo y un «gran formato» de micro abierto para poder exponer trabajos

La Rioja

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

Riojafórum acogerá el 1 de diciembre el I Encuentro de Enogastronomía que con formatos como 'encuentros en corto' o 'cafés del territorio' servirá de altavoz para intercambiar oportunidades y «cruzar ideas».

Así lo ha indicado este martes el consejero de Turismo, Jose Luis Pérez Pastor, en una rueda de prensa en la que ha presentado este programa y en la que se ha referido a la «necesidad de reformular el concepto de enoturismo potenciándolo con lo gastronómico».

«No se puede explicar ya la enología sin la gastronomía, esa gastronomía que tiene La Rioja que es tan variada en su propuesta, tan contemporánea en sus conversaciones con otros tipos de gastronomías», ha afirmado.

En este contexto, ha relatado, desde el Gobierno de La Rioja han detectado «la necesidad de favorecer un evento en el que los diferentes agentes» puedan cubrir una «necesidad grande» que tienen de «hablar entre sí y cruzar ideas».

El formato elegido incluye una conferencia magistral que correrá a cargo de Eva Ballerín, investigadora de tendencias, innovación y estrategia en turismo, hostelería y restauración; consultora y speaker internacional. Es autora del 'Manual para Neo Hosteleros Valientes'.

También se llevarán a cabo 'cafés del territorio', 'encuentros en corto', de cinco minutos, y un «gran formato» de micro abierto para que quien lo desee pueda exponer su proyecto, así como mesas de trabajo. Todo para «abrir oportunidades».

Contará con la participación de Elena Martínez, de Embutidos y Jamones Martínez Somalo; Miguel Caño, del restaurante Nublo; Roberto Puras, de la Asociación del Barrio de la Estación; Pilar Zamajón, del Centro de Interpretación del Champiñón; y Sixto Cabezón, de la Denominación de Origen de Las Peras de Rincón de Soto. Todos ellos estarán en una mesa moderada por Fernando Sáenz, de la heladería DellaSera. También participará el director de la Escuela de Hostelería, Abencio Millán; y la presidenta de ADR La Rioja Oriental, Esther Rubio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  2. 2 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  3. 3 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  4. 4 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos
  5. 5

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  6. 6

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  7. 7 El primer zarpazo del invierno: máximas de 6 grados el viernes y riesgo de nevadas
  8. 8

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  9. 9

    El Ministerio elude explicar por qué ha decidido descartar la alternativa por Pancorbo
  10. 10

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Gastronomía y Enología se unen en un congreso que servirá para intercambiar oportunidades

Gastronomía y Enología se unen en un congreso que servirá para intercambiar oportunidades