Gastronomía y Enología se unen en un congreso que servirá para intercambiar oportunidades El I Encuentro de Enogastronomía ofrecerá encuentros de cinco minutos, mesas de trabajo y un «gran formato» de micro abierto para poder exponer trabajos

Riojafórum acogerá el 1 de diciembre el I Encuentro de Enogastronomía que con formatos como 'encuentros en corto' o 'cafés del territorio' servirá de altavoz para intercambiar oportunidades y «cruzar ideas».

Así lo ha indicado este martes el consejero de Turismo, Jose Luis Pérez Pastor, en una rueda de prensa en la que ha presentado este programa y en la que se ha referido a la «necesidad de reformular el concepto de enoturismo potenciándolo con lo gastronómico».

«No se puede explicar ya la enología sin la gastronomía, esa gastronomía que tiene La Rioja que es tan variada en su propuesta, tan contemporánea en sus conversaciones con otros tipos de gastronomías», ha afirmado.

En este contexto, ha relatado, desde el Gobierno de La Rioja han detectado «la necesidad de favorecer un evento en el que los diferentes agentes» puedan cubrir una «necesidad grande» que tienen de «hablar entre sí y cruzar ideas».

El formato elegido incluye una conferencia magistral que correrá a cargo de Eva Ballerín, investigadora de tendencias, innovación y estrategia en turismo, hostelería y restauración; consultora y speaker internacional. Es autora del 'Manual para Neo Hosteleros Valientes'.

También se llevarán a cabo 'cafés del territorio', 'encuentros en corto', de cinco minutos, y un «gran formato» de micro abierto para que quien lo desee pueda exponer su proyecto, así como mesas de trabajo. Todo para «abrir oportunidades».

Contará con la participación de Elena Martínez, de Embutidos y Jamones Martínez Somalo; Miguel Caño, del restaurante Nublo; Roberto Puras, de la Asociación del Barrio de la Estación; Pilar Zamajón, del Centro de Interpretación del Champiñón; y Sixto Cabezón, de la Denominación de Origen de Las Peras de Rincón de Soto. Todos ellos estarán en una mesa moderada por Fernando Sáenz, de la heladería DellaSera. También participará el director de la Escuela de Hostelería, Abencio Millán; y la presidenta de ADR La Rioja Oriental, Esther Rubio.