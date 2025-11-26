Encendido navideño y orines de perros, hoy en el Teléfono del Lector Estas son las quejas de nuestros lectores

Iniciamos hoy el Teléfono del Lector con la queja de un conductor por la situación del tráfico en la N-111 durante la nevada del pasado viernes. Según dice, «había bastantes camiones circulando por la carretera en plena nevada y con la calzada ya cubierta con un dedo o dos de nieve. En mi caso, me tocó ir además detrás de uno que iba enormemente cargado y a 20-30 kilómetros por hora, ralentizando mucho la circulación». El hombre considera que esa mañana «Tráfico debería haber cortado la circulación de camiones en la N-111».

Encendido tardío de las luces de Navidad

Vamos ahora con las luces de Navidad, tema muy recurrente durante estas fechas. Vuelven a quejarse en esta sección de que «Logroño enciende muy tarde las luces de Navidad. Hay muchas ciudades en las que la iluminación está ya funcionando desde hace días y sus calles parecen mucho más alegres, incluyendo la capital, Madrid». «A ver si tomamos nota», concluye.

Árbol navideño muy original en Sorzano

Y seguimos con un tema navideño. En este caso nos trasladamos hasta Sorzano, en cuya plaza se ha instalado «un original árbol navideño confeccionado con retales cosidos a punto. Es muy bonito, no había visto nada igual en ninguna parte», agradece nuestra lectora que aplaude «a quienes lo hayan hecho porque tiene mucho trabajo, pero ha quedado precioso».

Aplaude la rebaja del paso en Sequoias

El siguiente mensaje es también un agradecimiento, en este caso para el Gobierno de La Rioja «por acordarse de rebajar el paso peatonal de la calle Sequoias, en el cruce con Avenida de la Sierra. «Han tardado pero al final lo han hecho, como anunciaron», señala. No quiere despedirse el hombre sin recordar que para que ese tramo de la calle quede perfecto «hay que derribar la tapia de la urbanización del Piedralgallo, que se come un carril, y arreglar también los baches y grietas que hay en la calzada». «Ánimo», cierra.

Uso y abuso en el aparcamiento del Cibir

Otro lector nos comenta que desde el pasado mes de septiembre hace uso del aparcamiento gratuito del Cibir debido a que tiene ingresado un familiar. Pues bien, detalla que «hay tres plantas repletas de vehículos que nada tienen que ver con personal sanitario ni usuarios de la sanidad». Es por este motivo que cree que «este aparcamiento se ha convertido en un parking privado de furgonetas, todoterrenos y vehículos que solo se mueven los viernes, y los domingos regresan a la misma plaza». Como solución propone que el estacionamiento sea solo gratuito durante 12 horas y «así obligar a retirar el vehículo o abonar una tasa».

Multas por orines de perros

Acabamos con otra queja recurrente en la sección. Su autor señala que le parece «muy bien que se multe a las personas que orinan el la calle, pero también debería sancionarse a los dueños que permiten que sus perros orinen en cualquier lugar». 300 euros si orinan y 500 si defecan, expone.

Bromea el lector al enviarnos esta fotodenuncia. «Vas por la calle helado, con el cuello encogido para que no entre el frío por ningún espacio, tampoco quieres sacar las manos de los bolsillos o quitarte los guantes... y de repente ante ti, una imagen reveladora: ¿qué hora es? ¿qué temperatura hace? Sí, ya sé que lo tengo en el móvil, pero me da pereza usarlo para todo y estos relojes no cumplen. No pido que los quiten, digo que los arreglen. Por cierto, eran las cero-cero y ni frío ni calor», acaba.

