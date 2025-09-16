LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

G.R.

EmprendeRioja distingue como Emprendedor del Mes a Mostea, primer mosto con gas del mercado

Miguel Lucea es el promotor del proyecto que ofrece una alternativa innovadora para el mantenimiento de la producción en los viñedos

La Rioja

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:21

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, junto al presidente de FER Joven, Adrián Alonso, ha entregado este martes el reconocimiento de Emprendedor del Mes al proyecto Mostea, primer mosto con gas del mercado, impulsado por el joven emprendedor riojano Miguel Lucea en la localidad de Sojuela.

Pérez Echeguren ha felicitado a Lucea por su «espíritu emprendedor innovador». «Aprovechando los recursos productivos ya existentes, ha creado una nueva bebida, como es el mosto con gas, que ofrece una alternativa en base a la demanda de la sociedad en productos sin alcohol y en torno a la producción local y de calidad», ha destacado.

El objetivo del Plan EmprendeRioja, impulsado en febrero de 2024 por el Gobierno de La Rioja, «pasa por convertir a ésta en la mejor región para emprender y consolidar una empresa, adaptándose a las necesidades concretas de cada municipio», ha recordado el gerente de la ADER. «Aspiramos a crear y consolidar más iniciativas emprendedoras en todo el territorio, y a poner en valor la figura del trabajador autónomo y del emprendedor, que son los verdaderos creadores de riqueza y empleo en La Rioja», ha asegurado.

En el marco de EmprendeRioja, la ADER ofrece asesoramiento individual y específico a aquellas personas que quieran emprender o que hayan comenzado ya su actividad, y promueve jornadas de difusión sobre las diferentes líneas de ayudas y otras específicas para los emprendedores de los distintos municipios riojanos.

