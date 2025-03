A cuestas con la tasa de reposición y la temporalidad

Los números son una buena forma de medir el mundo, pero no la única. Por eso, cuando representantes sindicales riojanos analizan el aumento de los ... trabajadores públicos reconocen que, matemáticamente, el incremento podría resultar satisfactorio. «Pero, ¿es admisible esperar seis meses para una cita con el especialista o siete días para una de Atención Primaria?», se pregunta Jesús Hernández, presidente de CSIFLa Rioja. «El personal con el que debe contar la Administración es el que permita dar un servicio de calidad a la ciudadanía», reflexiona. «No tenemos el mismo nivel que países con los servicios públicos fuertes», apuntilla Fernando Domínguez, secretario general de UGTServicios Públicos.

La Comunidad Autónoma tiene en nómina esos casi 15.000 trabajadores públicos, una cifra récord, pero con muchos matices. Por ejemplo, Domínguez echa la vista atrás para recordar «años de destrucción de empleo público, con congelación de las ofertas de empleo», que provocaron que muchos servicios quedasen contra las cuerdas. También la implementación de nuevas prestaciones, las bajadas de ratios y horas lectivas o la influencia del covid en una sanidad saturada, como rememora Hernández, tienen mucho que ver.

Esas circunstancias y un cambio en la voluntad política impulsaron el empleo público, pero todavía no en los parámetros de calidad deseado.Y ambos representantes coinciden en señalar dos elementos que se deben eliminar: la tasa de reposición y la temporalidad. Domínguez señala que no basta con que «se cubran jubilaciones o excedencias». «Durante años hemos tenido una tasa de reposición inferior al porcentaje real o incluso del 0%, dependiendo de cada ley presupuestaria», añade el responsable de UGT. Con esfuerzo, remarca, se ha logrado que «en sectores esenciales se aumentasen plazas» pero ahora toca ir un paso más adelante.«Reivindicamos la eliminación de la tasa, que ya estaba muy avanzada, pero que no se llega a concretar. Confiamos en que con los próximos presupuestos se tenga en cuenta», abunda.

Respecto a la temporalidad, Hernández se muestra contundente:«Se ha conseguido minimizar en Administración General, pero no en Sanidad ni Educación». Y recuerda que CSIF no firmó los procesos de estabilización «porque no salían con las plazas suficientes» y que más de tres años después se está haciendo sentir esa escasa planificación. «Se sacaron al tuntún. Donde más se nota es en la enseñanza, cuya interinidad todavía es muy elevada», recalca el presidente de CSIF.

Desde UGT se pide que se amplíen las plazas mientras CSIF denuncia una «interinidad muy elevada»

Las estadísticas del propio Gobierno regional marcan que el número de funcionarios interinos ha batido su récord en 2025, con 3.902, al igual que el de personal estatutario temporal, con 2.129. En comparación con la pandemia, solo en estas dos categorías se suman actualmente 2.700 empleados públicos más que en el año 2020. «El de la temporalidad es un compromiso incumplido por la Administración», argumenta Hernández. «Actualmente, los interinos no van a poder estar más de tres años sin que su plaza se saque, lo que acota la temporadlidad, pero si se continúan contratando, seguirá habiendo puestos latentes», añade Domínguez.