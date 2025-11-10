Los empleados de los paradores riojanos se movilizan Las plantillas se concentran en sus centros para exigir un «convenio justo» con mejoras salariales, desarrollo profesional y un plan de pensiones

La Rioja logroño. Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:51 Comenta Compartir

Las plantillas de los Paradores de La Rioja se están movilizando en sus centros de trabajo en toda la provincia y han mantenido concentraciones recientemente, como la llevada a cabo el pasado día 7. Una acción con la que buscan visibilizar la situación de «abandono institucional y empresarial que arrastran desde hace más de cuatro años y antes de verse obligados a adoptar medidas más contundentes», señaló este lunes en una nota el sindicato CC OO Servicios.

Tras la concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores en Madrid, y las reiteradas peticiones en redes sociales para reclamar la firma de un convenio justo, la alta dirección de la empresa «continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación y, de esta forma, alcanzar un acuerdo».

Ante esta actitud, expuso también CC OO, «la plantilla ha decidido alzar de nuevo la voz» y vuelven a denunciar «condiciones laborales precarias, salarios ridículamente insuficientes y una conciliación familiar inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido –el más habitual en el departamento de comedor y cocina– que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos».

En línea con las peticiones en el conjunto de España, las reivindicaciones de los empleados son claras: «Salarios justos con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente, implantación definitiva y de una vez por todas del plan de pensiones, desarrollo profesional y estabilidad en el empleo». A ello añaden otras como «jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real».