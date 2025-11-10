Los embalses riojanos siguen cayendo y ya están al 37% El González Lacasa se encuentra al 20% mientras que Enciso es el único que supera el 50%

Víctor Soto Logroño Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

Noviembre, habitual mes lluvioso, no está cumpliendo con las expectativas. Algo de agua ha caído, pero no la suficiente para paliar las carencias que actualmente presentan los cuatro grandes embalses riojanos, que se encuentran al 37,3% de su capacidad total, según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro este lunes.

Durante la última semana se ha producido una pérdida de 1,7 hectómetros cúbicos de agua embalsada, idéntica cifra que los siete días precedentes.

El pantano que más ha visto bajar sus reservas ha sido el de Mansilla, con un hectómetro cúbico, seguido por el de Pajares, con 0,6, mientras que el González Lacasa y el de Enciso han registrado unas pérdidas casi imperceptibles.

Pero, a día de hoy, el pantano de Ortigosa presenta la situación más preocupante, con un 20,6% de agua embalsada. El de Mansilla, por su parte, se sitúa al 29,%, el de Pajares presenta un porcentaje de ocupación del 46,8% y el de Enciso es el único que se supera el 50%, concretamente el 52,3%.