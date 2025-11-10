LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atardecer reflejado sobre la cada vez más pequeña lámina de agua del González Lacasa, este domingo. J. E.

Los embalses riojanos siguen cayendo y ya están al 37%

El González Lacasa se encuentra al 20% mientras que Enciso es el único que supera el 50%

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

Noviembre, habitual mes lluvioso, no está cumpliendo con las expectativas. Algo de agua ha caído, pero no la suficiente para paliar las carencias que actualmente presentan los cuatro grandes embalses riojanos, que se encuentran al 37,3% de su capacidad total, según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro este lunes.

Durante la última semana se ha producido una pérdida de 1,7 hectómetros cúbicos de agua embalsada, idéntica cifra que los siete días precedentes.

El pantano que más ha visto bajar sus reservas ha sido el de Mansilla, con un hectómetro cúbico, seguido por el de Pajares, con 0,6, mientras que el González Lacasa y el de Enciso han registrado unas pérdidas casi imperceptibles.

Pero, a día de hoy, el pantano de Ortigosa presenta la situación más preocupante, con un 20,6% de agua embalsada. El de Mansilla, por su parte, se sitúa al 29,%, el de Pajares presenta un porcentaje de ocupación del 46,8% y el de Enciso es el único que se supera el 50%, concretamente el 52,3%.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Riojanos con cientos de miles (y hasta millones) de seguidores
  2. 2

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  3. 3 Promesas de petróleo bajo suelo riojano
  4. 4

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  5. 5

    «Pedro Sánchez prioriza los votos de PNV y Bildu al bienestar de los riojanos»
  6. 6 Dos generaciones y un destino: la viña
  7. 7

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  8. 8

    Café, caña y fútbol con cariño
  9. 9

    Mazazo para la UD Logroñés en Las Llanas
  10. 10 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los embalses riojanos siguen cayendo y ya están al 37%

Los embalses riojanos siguen cayendo y ya están al 37%