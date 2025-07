Elisa Garrido sigue siendo la voz riojana en el Comité Federal del PSOE. La calagurritana salió de la difícil cita del sábado de nuevo al ... frente de la Secretaría de Mundo Rural. Son, reconoce, momentos complicados para un partido que descarta ceder a la presión de los casos de corrupción: «La legislatura avanza».

– No son momentos fáciles para el Partido Socialista.

– No, evidentemente no, los últimos acontecimientos, que nadie dentro del partido esperaba, por supuesto no han sido ni deseados ni nos agradan. Pero lo importante es cómo se reacciona ante los malos momentos y creemos que el Partido Socialista ha reaccionado con contundencia y celeridad, que es lo que requiere este tipo de situaciones.

– Desde la oposición e incluso desde algunos socios del bloque de la investidura están pidiendo que la responsabilidad siga más allá, hasta la cabeza del presidente o al menos hasta una cuestión de confianza. ¿Sigue el partido confiando en el liderazgo de Pedro Sánchez?

– Bueno, si algo pudimos sacar en claro del Comité Federal del este sábado es que el partido da un apoyo firme y prácticamente unánime a nuestro secretario general, eso se veía claramente en las intervenciones, pero también se palpa cuando hablas con los afiliados, cuando te para gente por la calle. También los socios de investidura piden medidas, y se han anunciado ya dentro del partido medidas contundentes. Y mañana (por hoy) es la comparecencia del presidente del Gobierno aquí en el Congreso de los Diputados en la que trasladará las medidas que el Gobierno va a tomar para tratar de poner coto a situaciones como las que estamos viendo.

– Se espera un pleno calentito, evidentemente por parte de la oposición pero también por parte de los grupos a la izquierda del PSOE.

– La verdad es que desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno siempre ha habido ese clima calentito de insultos por parte especialmente de la derecha. Eso ya no nos sorprende porque el Partido Popular lo que hace cuando no gobierna es crispar. Los socios de investidura exigen responsabilidades igual que desde el Partido Socialista nos exigimos a nosotros mismos, porque son comportamientos que especialmente nos duelen.

Prostitución y corrupción

– La corrupción es la corrupción, se parece mucho a sí misma. Pero en este caso esos comportamientos machistas o relacionados con la prostitución han generado una indignación un poquito más grande incluso. No sé si entre las socialistas eso es especialmente doloroso.

– Hay ahí dos cuestiones. El uso de la prostitución como forma de socializar en determinados ambientes masculinos es algo consustancial a todos los procesos de corrupción y nos habla mucho de cómo se toman acuerdos en determinados sectores que por supuesto no son ni claros, ni transparentes, ni en muchas ocasiones legales. Forma parte de los sistemas corruptos y es un aliciente más que en ocasiones se utiliza para tejer alianzas o para cobrarse silencios. Y por otro lado, efectivamente, el Partido Socialista es un partido feminista. Nosotros no entendemos el socialismo sin el feminismo, son dos cosas que van absolutamente de la mano y por supuesto es algo que nos duele especialmente. Nosotros creemos que la prostitución es una forma de vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres y estamos absolutamente a favor de su abolición. De hecho, lo hemos trasladado dos veces al Congreso, aunque no hemos obtenido el refrendo de la Cámara para poder hacerlo.

– ¿Cree que hay más posibilidades esta vez?

– Ojalá este caso nos sirviera, y sería una de las pocas cosas que podríamos sacar en claro de ello, para que el Congreso de los Diputados apruebe por una mayoría suficiente la erradicación de la prostitución en nuestro país y la ilegalización de este tipo de comportamientos, la persecución a los proxenetas y a los puteros, ojalá. Lo que va a hacer el Partido Socialista es volverlo a intentar, no dejarlo de lado.

– Pasan los años, pasan las décadas y seguimos encontrándonos casos de corrupción. ¿Qué puede hacer la política para que los ciudadanos sepamos que esto ya no puede seguir pasando?

– A pesar de que todavía hay casos, se han dado avances en esta materia y los índices de transparencia en nuestro país van subiendo enteros. En España somos muy de fustigarnos, pero también es verdad que hemos hecho avances. Pero en ocasiones se ha puesto el foco única y exclusivamente en un lado. Cuando hay un caso de corrupción, todo el mundo tiene claro el nombre del político corrupto, pero pocas veces se ha puesto el foco en el corruptor, en aquellas empresas o personas que se benefician de este sistema y que lo promueven. Si no hay un corruptor, es difícil que haya un corrompido. Probablemente lo que tengamos que hacer es empezar a legislar también pensando en desincentivar el uso de estrategias para quedarse con recursos públicos.

– El PSOE ha descartado categóricamente la posibilidad de un adelanto electoral. Pero llegamos aquí con un Presupuesto prorrogado dos veces y una dificultad muy grande para sacar leyes. ¿Cómo se puede aguantar así hasta 2027?

– En esta legislatura que no llega a dos años hemos aprobado 35 leyes, por lo tanto hay una producción legislativa. Los medios de comunicación ponen el foco en aquellas votaciones que el Gobierno pierde, pero la realidad es que en más del 90% de las votaciones que se producen en el Congreso el resultado es favorable a a los intereses del Gobierno. Por lo tanto, no es tan cierto como que la legislatura a duras penas puede avanzar o que no se legisla y que ya es de extrema dificultad. El Gobierno gobierna, los datos están ahí, el empleo va mejor que nunca, la economía tira de Europa, la prima de riesgo española es la más baja que hay actualmente en todos los países de nuestro entorno. La legislatura avanza, el Congreso legisla, el Gobierno gobierna y los datos económicos y de bienestar de nuestras familias mejoran día a día.

– ¿Cómo valora el compromiso del PP de no gobernar con Vox si se dieran las circunstancias?

– El PP hace discursos lo suficientemente ambivalentes para que les valgan para una cosa o para otra. Cuando ha necesitado a la ultraderecha la ha utilizado sin ningún rubor para obtener gobiernos en comunidades autónomas, para obtener ayuntamientos, incluso no habiendo sido la fuerza más votada. A pesar de que nos intentan trasladar que el Partido Popular quiere tener un discurso más centrista, realmente cada vez se va más a la derecha para competir con Vox en medidas como la última propuesta, la de expulsar a ocho millones de personas de origen extranjero, muchas de ellas ya españolas.