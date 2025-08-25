LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de alumnos responde a la pregunta de una profesora, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

Educación refuerza la red de apoyo emocional en los colegios de La Rioja

Un equipo de profesionales especializados tratará de dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención de los estudiantes de Infantil, Primaria Secundaria y Bachillerato

EFE

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:08

Un equipo de profesionales con formación y perfil adecuados intervendrán en el campo de la promoción del bienestar emocional, la convivencia y en la atención a la salud mental y los trastornos de conducta del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de La Rioja.

Este equipo se dirigirá a alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, permitirá dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención de estos estudiantes y actuará como enlace entre las distintas administraciones y recursos implicados, ha informado este lunes el Gobierno riojano, en una nota.

También impulsará acciones que fomentan una intervención basada en el buen trato a la infancia y a la adolescencia, así como otras en materia de convivencia y de prevención de la violencia incluyendo acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia.

Además, promoverá la divulgación de buenas prácticas con el fin de mitigar los efectos sobre el bienestar emocional y el desarrollo académico, personal y social del alumnado, así como para combatir el estigma.

Igualmente, se trabajará con actividades formativas y de información para familias, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del alumnado con trastornos graves de conducta en el contexto familiar.

El equipo también contribuirá a la formación e información de la comunidad educativa, así como a favorecer la intervención comunitaria, mediante el impulso a la conexión entre los profesionales de los centros escolares, servicios sanitarios y colectivos locales de apoyo a la infancia y la juventud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Un bar con horario de funcionario
  3. 3 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  4. 4 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  5. 5

    Uno de cada tres pisos del centro de Logroño sigue vacío pese a que su stock ha caído un 3%
  6. 6

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  7. 7 Dos nuevos incendios obligan a desalojar seis pueblos en León
  8. 8

    «La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»
  9. 9 Controles en el Ezcaray Fest, Calahorra y Nájera: drogas, un arma blanca prohibida, desórdenes públicos...
  10. 10 A Dios rogando y con el mazo dando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Educación refuerza la red de apoyo emocional en los colegios de La Rioja

Educación refuerza la red de apoyo emocional en los colegios de La Rioja