Educación refuerza la red de apoyo emocional en los colegios de La Rioja Un equipo de profesionales especializados tratará de dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención de los estudiantes de Infantil, Primaria Secundaria y Bachillerato

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:08

Un equipo de profesionales con formación y perfil adecuados intervendrán en el campo de la promoción del bienestar emocional, la convivencia y en la atención a la salud mental y los trastornos de conducta del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de La Rioja.

Este equipo se dirigirá a alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, permitirá dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención de estos estudiantes y actuará como enlace entre las distintas administraciones y recursos implicados, ha informado este lunes el Gobierno riojano, en una nota.

También impulsará acciones que fomentan una intervención basada en el buen trato a la infancia y a la adolescencia, así como otras en materia de convivencia y de prevención de la violencia incluyendo acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia.

Además, promoverá la divulgación de buenas prácticas con el fin de mitigar los efectos sobre el bienestar emocional y el desarrollo académico, personal y social del alumnado, así como para combatir el estigma.

Igualmente, se trabajará con actividades formativas y de información para familias, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del alumnado con trastornos graves de conducta en el contexto familiar.

El equipo también contribuirá a la formación e información de la comunidad educativa, así como a favorecer la intervención comunitaria, mediante el impulso a la conexión entre los profesionales de los centros escolares, servicios sanitarios y colectivos locales de apoyo a la infancia y la juventud.