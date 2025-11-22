Dudas y quejas sobre la ordenanza de terrazas, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en los baches sin reparar o en la solicitud de pasos de peatones, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:36

Cuando soltar al perro no es tan fácil

La primera llamada refleja la preocupación de una lectora que utiliza habitualmente los vallados caninos de la ciudad. Asegura estar «cansada de ver a dueños que meten al perro y lo sueltan sin preocuparse», sin comprobar cómo se llevan los animales que ya están dentro. Recuerda que no todos los canes son compatibles entre sí y que estos recintos existen para garantizar la seguridad de todos. «Si se cumplieran las normas, nos evitaríamos sustos y disgustos», insiste, reclamando más responsabilidad y algo más de vigilancia en estos espacios.

Una reflexión con aroma a carnicería

Otro logroñés comparte una reflexión surgida durante un paseo matutino por el Espolón. Tras decidir acercarse al mercado a comprar unas chuletas de cerdo, la conversación con el carnicero le llevó a pensar «lo mal trabada que está la sociedad española». Critica que «hay poca unión» y que los carniceros «nunca han levantado la voz por los ganaderos que les abastecen». A su juicio, cada sector actúa mirando exclusivamente por lo suyo. Vincula esta falta de solidaridad con la inflación. «Si me suben el transporte, yo subo unos euros más», lamenta. Cree que esta dinámica «machaca a las economías débiles», especialmente a las familias trabajadoras. Añade que, independientemente del PIB, lo que cuenta es «cómo vive la gente de a pie». Finaliza animando a reflexionar «sobre una sociedad en la que cada uno va demasiado a la suya».

Normativa de terrazas: dudas y quejas

La siguiente llamada gira en torno a la normativa sobre terrazas, que el lector considera «ambigua». Comenta que la reducción a 100 metros cuadrados debería depender de la superficie del establecimiento, pero que el texto legal «no aclara en qué proporción». Más allá de la normativa, se muestra crítico con la ocupación del espacio público. «Toda la plaza Primero de Mayo está minada de cables, estructuras, cámaras…». Rechaza que locales privados graben zonas abiertas donde circula cualquier ciudadano, además de añadir que muchos negocios «agujerean soportales, columnas y paredes» para pasar cableados sin pedir permiso. Y lamenta que, cuando un bar cierra, «quedan estructuras fijas ancladas al suelo» durante meses. Propone que todo elemento de terraza desaparezca por la noche y que se estudien alternativas como «retranquear parte del local» para crear zonas abiertas que no invadan la vía pública.

Un paso de peatones que nunca llega

Este mensaje se dirige directamente al Consistorio de Logroño. El remitente denuncia que el paso de peatones solicitado para la avenida Solidaridad 26 «estaba aprobado, redactado y listo para licitarse» desde la anterior legislatura. Sin embargo, asegura que nada se ha movido desde entonces. «Este Ayuntamiento entró diciendo que lo iba a realizar en cuanto recibiera fondos. Somos calle de primera para pagar y de segunda para recibir servicios», protesta. Pide «de una vez» que se ejecute lo comprometido y que se tenga en cuenta a los vecinos de la zona.

Baches sin reparar en la calle Villegas

Cierra la sección un vecino que celebra las mejoras previstas en calles como Carmen Medrano o Sequoyas, pero pregunta qué ocurre con su barrio. Señala que en la logroñesa calle Villegas y las vías colindantes «los baches son cada vez más grandes» y que no ve operarios trabajando en la zona. A su entender, reasfaltar todo el entorno de la vía es algo «necesario» y que la falta de actuación evidencia la «dejadez del Ayuntamiento de Logroño».

... y La Guindilla Quejas por la falta de accesibilidad en los contenedores

Ampliar

El remitente de esta imagen nos lleva hasta los contenedores situados en la calle Pérez Galdós, 45, de Logroño, para evidenciar los problemas de accesibilidad que generan. «Una señora mayor no puede introducir su bolsa al contenedor, porque el agujero es pequeño y alto. Y los que somos más jóvenes también tenemos ese problema. Que piensen en su funcionalidad al diseñarlos», detalla.

