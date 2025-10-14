Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar David Aldana y Manuel Pascual-Salcedo son reconocidos por actuaciones heroicas en rescates y situaciones de alto riesgo

David Aldana Arnedo e Indortes Manuel Pascual-Salcedo Sáez han recibido la Medalla al Mérito de la Policía Local 2024 que concede el Gobierno de La Rioja, «por su valor, profesionalidad y compromiso con la ciudadanía», según publica este martes el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

David Aldana ha sido distinguido por una trayectoria marcada por «acciones extraordinarias en situaciones límite». Entre ellas, destaca su actuación el 7 de septiembre de 2022, cuando evitó que una persona se precipitara al vacío, poniendo en riesgo su propia integridad. También sobresalió el 30 de noviembre de 2023, cuando logró frustrar el intento de suicidio de un hombre de 34 años gracias a una intervención «caracterizada por la empatía y la asertividad», detalla la orden.

Meses antes, el 21 de agosto de 2023, el agente consiguió que una joven visiblemente alterada, que sostenía un cuchillo apuntando hacia su abdomen, depusiera el arma y aceptara ayuda, evitando un desenlace trágico. La Consejería de Salud y Políticas Sociales subraya en la orden que «su calma, persuasión y capacidad de comunicación fueron esenciales para resolver estas tres situaciones de riesgo vital».

Por su parte, Indortes Manuel Pascual-Salcedo Sáez ha sido reconocido por una dilatada trayectoria de servicio ejemplar, «caracterizada por la dedicación, compromiso y cooperación interinstitucional».

Entre sus actuaciones más destacadas se incluye el rescate de una persona que se arrojó al río Ebro, la maniobra de Heimlich y reanimación con la que salvó la vida de una mujer que había sufrido un atragantamiento, y su aportación a la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad.