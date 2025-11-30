LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dos heridos en la colisión frontal de dos turismos en Ventosa

Uno de los vehículos ha volcado, por lo que los bomberos han tenido que extraer al conductor, quien había quedado atrapado en el interior

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:35

Dos hombres de 52 y 53 hombres han resultado heridos en la colisión frontal de dos coches este domingo en la carretera N-120A, a su paso por el término municipal de Ventosa, ha detallado el SOS Rioja en su página web.

El accidente ha ocurrido a las 19:15 horas y uno de los vehículos ha volcado, por lo que los bomberos han tenido que extraer al conductor, quien había quedado atrapado en el interior.

Ambos heridos, uno de ellos grave con costillas fracturadas, han sido trasladados al Hospital Universitario San Pedro de Logroño.

Desde el SOS Rioja se ha avisado a la Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y de Logroño y a los recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

