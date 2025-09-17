Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 80.000 euros a una empresa El letrado, que se encuentra en prisión cumpliendo condenas anteriores, ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena acordada entre las partes en la vista oral celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de La Rioja

Después de dos suspensiones, la primera el pasado marzo y la segunda en mayo, por fin este miércoles se ha celebrado el primero de los juicios previstos contra el abogado reincidente David Nieto Calvo. En la vista, que se ha celebrado por conformidad en lo penal, no respecto de la responsabilidad civil, el letrado ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena de dos años de cárcel, multa de 6.480 euros e inhabilitación para ejercer su profesión durante el tiempo de condena por un delito continuado de estafa en concurso con otro, también continuado, de deslealtad profesional.

El juicio, una vez expuestas las posiciones definitivas de las partes, ha continuado para dirimir cuál de los dos seguros del Colegio de Abogados de La Rioja debía hacerse cargo de la responsabilidad civil por unos hechos que se remontan a los años 2018 y 2019. El procesado «guiado con ánimo de obtener un ilícito beneficio como administrador concursal en el procedimiento de la empresa Atom Vehículos Industriales, sin conocimiento ni autorización del Juzgado de lo Mercantil de Logroño y sabiendo que perjudicaba los intereses de su cliente», realizó una serie de hechos delictivos.

David Nieto, apunta el fiscal, utilizaba siempre el mismo modus operandi. Solicitaba dinero a la mercantil Hormigones Angulo Hermano y aprovechándose de su posición como administrador concursal de la empresa Atom Vehículos Industriales ordenaba transferencias a una cuenta bancaria indicada por él que no era la cuenta de consignaciones del Juzgado. Así lo hizo hasta que el Juzgado de primera instancia números 6 de Logroño dictó un auto en el que se describían las «irregularidades en la actuación» realizada por el procesado.

En la jornada de este miércoles también está previsto un segundo juicio contra David Nieto. En esta ocasión se enfrenta a otros tres años más de cárcel por los delitos de apropiación indebida, falsedad y deslealtad profesional por los que el fiscal pide, además, 7.200 euros de multa y una indemnización de 4.618,54 euros.

En este caso, David Nieto fue contratado como abogado por tres hermanos para que prestase sus servicios profesionales en la gestión de la compraventa de un inmueble. Con este fin, el letrado formalizó un presupuesto que incluía la totalidad de los gastos derivados de la compraventa, incluyendo una minuta profesional, gastos de notaría, registro de la propiedad, impuesto de transmisiones patrimoniales y plusvalía por un importe de 4.445,01 euros. Esta cantidad le fue transferida el 23 de septiembre de 2019.

Los clientes, según detalla la Fiscalía en su escrito de acusación, tuvieron que pagar de nuevo los gastos y los impuestos con un recargo de 173,53 euros y ocuparse de inscribir el título en el registro de la propiedad pese a que todo ello estaba incluido en la provisión de fondos.

