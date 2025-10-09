Domínguez anuncia una ley de relaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja con la UE El consejero destaca el ritmo adquirido en la movilización de fondos europeos y una ejecución que supera el 80%

La Rioja Jueves, 9 de octubre 2025, 21:45

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, avanzó este jueves que el Gobierno riojano prepara una ley de relaciones de esta comunidad autónoma con la Unión Europea. Domínguez ofreció este anuncio en su comparecencia en el Parlamento para detallar las cuentas del presupuesto de su departamento para el ejercicio 2026, recalcando que «es objetivo del Gobierno riojano, presidido por Gonzalo Capellán, reforzar la influencia de esta comunidad autónoma en las políticas europeas». A ello responde la elaboración de esta nueva ley, en la que trabaja el Gobierno riojano, y que espera pueda presentarse al hemiciclo para su aprobación el próximo año.

En su intervención, resaltó también la aceleración dada en esta legislatura a la movilización de fondos europeos, ya que se ha pasado de los 124 en 2023 a los 366 millones ejecutados, lo que supone más del 80 %. En este punto incidó en que el propósito del Ejecutivo regional es completar el próximo año la convocatoria de subvenciones para cuando termine el programa Next Generation de fondos europeos. Inversiones en el Ecoparque, la Estación Enológica de Haro, el nuevo centro de día de personas mayores de Torrecilla o el Monasterio de Santa María la Real de Nájera son, entre otras, algunas actuaciones incluidas en las ayudas de Bruselas.

Apuntó asimismo que el presupuesto de su departamento para 2026 alcanza los 103,68 millones de euros, que suponen un alza del 2,21% respecto a 2021.

Entre otros anuncios, también indicó que en breve se iniciarán las negociaciones con los agentes sindicales para nombrar a un nuevo presidente del Consejo Económico y Social. Domínguez resaltó además como uno de los retos de su Consejería la implantación del plan de simplificación administrativa «que permitirá hacer más fácil la vida a empresas y ciudadanos».

Reacciones

Los grupos parlamentarios ofrecieron lecturas antagónicas sobre la intervención de Domínguez. Para el socialista José Ángel Lacalzada, el proyecto de Ley de presupuestos para 2026 «es decepcionante y no aporta nada nuevo», mientras el portavoz de Vox, Angel Alda, tachó las cuentas de «continuistas y muy similares a las de 2025, sin grandes cambios ni modificaciones». Por IU, Henar Moreno censuró la bajada de impuestos planteada por el Ejecutivo porque «así se deja en las cajas de seguridad de los más ricos» y Cristina Maiso (PP) apuntó que «si ya se conocieran las entregas a cuenta por parte del Estado la situación de la deuda sería diferente».