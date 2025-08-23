LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

L. R.
Meteorología

Este domingo vuelven las tormentas a La Rioja

La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias a partir del mediodía

L. R.

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:41

Las tormentas volverá este domingo a La Rioja. Después de varias jornadas de un clima templado, la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) activa el aviso de nivel amarillo para la región por fuertes precipitaciones.

El cielo del domingo estará poco nuboso por la mañana, con algunas nubes bajas en La Rioja Alta. A partir de las 12.00 horas, cuando se activa el nivel amarillo, aumentará la nubosidad con nubes de evolución que podría dejar algunos chubascos tormentosos. La probabilidad de que se produzcan tormentas ronda entre el 40 y el 70 por ciento.

Además, según indica Aemet, dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual. La agencia extiende el aviso hasta la medianoche del domingo.

Las temperaturas, especialmente las mínimas irán en ascenso. Se espera viento variable, flojo en general, sin descartar alguna racha fuerte o muy fuerte en zonas de tormenta.

Para el lunes se espera nubosidad alta por la mañana, pero a partir del mediodía que podría producirse algún chubasco aislado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento en régimen de brisas, flojo en general.

