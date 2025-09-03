El domingo, eclipse total de luna en La Rioja: ¿Podremos verlo? Aunque la 'luna de sangre' será visible desde las 20.30, la incógnita serán las nubes

Miércoles, 3 de septiembre 2025

El cielo riojano se prepara para un espectáculo celestial este domingo 7 de septiembre. Si las nubes lo permiten, seremos testigos de un eclipse total de luna, un fenómeno que transformará a nuestro satélite en la popular «luna de sangre».

Este eclipse, que será el segundo y último del año, promete ser una cita imperdible para los amantes de la astronomía. Sin embargo, no podremos verlo en su totalidad, ya que la luna saldrá por el horizonte cuando ya esté en su fase de máxima oscuridad.

Horarios clave y visibilidad

A diferencia de un eclipse solar, que requiere protección especial, este fenómeno es completamente seguro para la vista y puede ser observado a simple vista o con unos prismáticos para apreciar mejor el detalle de la superficie lunar.

- Hora de salida de la luna: la luna hará su aparición en el horizonte este de La Rioja alrededor de las 20:31 horas. En ese momento, ya se encontrará en la fase de totalidad, es decir, con el satélite totalmente cubierto por la sombra de la tierra, mostrando un intenso color rojizo.

- Fin de la totalidad: La fase de máximo oscurecimiento terminará a las 20:53 horas.

- Fin del eclipse parcial: El eclipse se dará por finalizado a las 21:56 horas, momento en el que la luna recuperará su brillo habitual.

El factor meteorológico: el gran protagonista

La posibilidad de disfrutar de este evento dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas. Para ver la luna de sangre, es crucial contar con cielos despejados, especialmente en el horizonte oriental.

Según las previsiones actuales, se espera que la noche del domingo en La Rioja esté parcialmente nublada. Aunque el pronóstico no es totalmente favorable, la cobertura de nubes no es lo suficientemente densa como para descartar por completo la observación. Si la suerte está de nuestro lado y los cielos se abren en el momento adecuado, el espectáculo estará garantizado.

La recomendación para los aficionados es buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica de las ciudades y con una vista despejada hacia el este. Con un poco de suerte y la atenta mirada al cielo, el 7 de septiembre será una noche mágica en La Rioja.