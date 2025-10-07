LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El director general de Calidad Ambiental gana la plaza de gerente del Consorcio de Aguas

E. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:20

El todavía director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, José María Infante, se ha hecho con la plaza de gerente del Consorcio de ... Aguas y Residuos de La Rioja al imponerse en el procedimiento de libre designación publicado en el BOR el pasado 15 de agosto, según adelantó ayer la Cadena SER. La entidad pública de la que virtualmente se hará cargo en breve –dispone de un mes para tomar posesión tras ser designado– depende de la misma Consejería de la que forma parte como alto cargo y que además preside en su calidad de director general.

