El director general de Calidad Ambiental gana la plaza de gerente del Consorcio de Aguas

El todavía director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, José María Infante, se ha hecho con la plaza de gerente del Consorcio de ... Aguas y Residuos de La Rioja al imponerse en el procedimiento de libre designación publicado en el BOR el pasado 15 de agosto, según adelantó ayer la Cadena SER. La entidad pública de la que virtualmente se hará cargo en breve –dispone de un mes para tomar posesión tras ser designado– depende de la misma Consejería de la que forma parte como alto cargo y que además preside en su calidad de director general.

Infante tomará el relevo de Juan José Gil Barco, que dejó la gerencia del Consorcio el 30 de septiembre tras haber arribado al cargo en 1998, cuando se constituyó la entidad pública encargada de la gestión del agua y los residuos de la comunidad autónoma. Gil Barco se incorpora ahora a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acues), y antes de su marcha ha remitido una carta a los ayuntamientos implicados en el Consorcio, agradeciendo su colaboración y solicitando el apoyo para José María Infante como nuevo responsable.

Interrogado sobre los detalles del caso, el Gobierno de La Rioja se limitó a apuntar que Infante es todavía director general de la Consejería que comanda Noemí Manzanos y que los virtuales cambios en el organigrama sólo se harán públicos una vez rubricados. También confirmó que concurrió al procedimiento de libre designación abierto el pasado verano para funcionarios del grupo A1 y fue el candidato que más puntos obtuvo, aunque no ha trascendido quiénes compitieron por el puesto.

La convocatoria del BOR señala que la comisión de valoración debe estar conformada por el presidente del Consorcio –en principio, el propio Infante–, el gerente y la secretaria, o personas que legalmente les sustituyan.