DIRECTO: Romero: "Señora Andreu, ha suspendido en junio" Andreu, este jueves, en el Parlamento. / J.M. Las negociaciones entre la formación socialista y Podemos no han fructificado ni en la reunión que se planteó ayer miércoles ni en la de este jueves por la mañana LUIS J. RUIZ Logroño Jueves, 18 julio 2019, 13:30

A la espera de que comience el pleno del Parlamento, hay poco espacio para la esperanza de que se desbloquee la investidura de Concha Andreu en la sesión de este jueves. Las negociaciones entre la formación socialista y Podemos no han fructificado ni en la reunión que se planteó ayer miércoles ni en la de este jueves por la mañana y, salvo sorpresa mayúscula, la diputada de Podemos volverá a votar en contra de la investidura de la candidata socialista.

No parece que Romero vaya a cambiar el signo de su voto del pasado martes, dado el tono del comunicado que su formación ha remitido a los medios una vez concluida la mesa de negociación con el PSOE, en el que el partido morado acusa a los socialistas de enrocarse por tener un «odio visceral» contra la formación de izquierdas.

La expectación, sin embargo, no ha decaído. Y ya se han visto algunas caras ilustres de la política nacional. Por ejemplo, si a las filas socialistas acompaña el exlehendari socialista Patxi López, la diputada nacional por el PP Cuca Gamarra se ha sumado a los representantes regionales del PP.

En la entrada al Parlamento simpatizantes de Podemos han repartido entre los asistentes un comunicado en el que critican «la poca predisposición de la gestora a recabar la opinión de la militancia» y ante el acuerdo entre el PSOE e IU reclaman que la formación morada «que replantee su postura y su estrategia y apoye el primer gobierno de progreso de los últimos 25 años». En ese documento se incorporan cien firmas de simpatizantes entre los que están César Vea, Germán Cantabrana, Patricia Mateos o Patxi Freitez, entre otros.

Comienza la intervención de Andreu que defiende su «propuesta progresista basada en la igualdad, la defensa de lo público, el futuro de la región y la claridad y la transparencia» para «alcanzar el crecimiento, la sostenibilidad y los derechos».

Concha Andreu recuerda que sobre la mesa hay un acuerdo con IU y hace referencia a las negociaciones mantenidas con Podemos. «No ha sido posible según han comunicado«, si bien dice que «las negociaciones han sido fructíferas» ya que ha podido constatar que existe una coincidencia de objetivos. «Hemos detectado la estrategia de apurar hasta el final para presionar. Es lógico y normal», dice antes de echarle en cara que mientras se negociaba «el cambio del futuro »hemos aguantado publicaciones en las que decían que no iban a pactar y peticiones ridículas como te pido tres consejerías y ya bajaré y niñerías. Hemos aguantado las fábulas de Esopo. Ya se que lo de zorra no iba por mi y lo de cabrón no iba por Paco Ocón«, ha dicho Andreu.

“Tenemos la obligación y de llevar a cabo las políticas del partido socialista”, ha defendido Andreu recordando el resultado electoral. La candidata socialista defiende en el Parlamento su voluntad de “llegar a un acuerdo” y citando a JFK dice que el PSOE “no tiene miedo a negociar. Siempre dijimos que habría Gobierno de coalición si existía una coalición que asegurara una mayoría absoluta y ahora no existe. Que nadie se engañe”.

“Señora Romero, cuando el PP empezó a gobernar usted tenía 12 años. Solo ha vivido los gobiernos de Pedro Sanz, cada cual más reaccionario, y los cuatro de José Ignacio Ceniceros, el que menos impulso le ha dado. En su mano está el que las leonas nos impongamos a los corderos. Otorgue su voto afirmativo y pongamos el reloj a cero. Evacuemos con calma a la derecha del poder y gobernemos. La Rioja nos está esperando”, ha concluído.

Toma la palabra Raquel Romero. Hoy sin libro de Esopo en las manos. Romero ha comenzado su discurso acusando a Andreu de “someter su investidura a la de Pedro Sánchez”. En un discurso duro, le ha acusado de “sumisión vergonzante”. “Las únicas lineas rojas son las suyas, las que ponen a Podemos. No queremos ni una ni dos ni tres consejerías. Queremos negociar la presencia de Podemos en el Gobierno”. Romero, que ha sido abucheada por parte del público, le ha dicho que “han suspendido junio y que estudie para septiembre”.

Henar Moreno, toma la palabra citando al poeta argentino Rubén Delgado Sánchez. Recuerda a las miles de personas que tomaron las plazas y las calles (el movimiento 15M). “Hoy el partido político que dijo representarles ha decidido traicionarles. No sabemos para qué. Han olvidado que el objetivo era alcanzar la democracia real y participativa, para solucionar los problemas de la gente”, ha espetado Moreno a la diputada de Podemos entre aplausos.

“Usted, señor Romero, viene exigiendo sin que se le haya escuchado reivindicación política y programática alguna. Ha venido a tirar toda la ilusión que se generó. Usted no ha dicho para qué quiere estar en el gobierno y nos ha dejado en manos de unos señores castellano manchegos”, ha completado Moreno.

Pablo Baena (Ciudadanos), en línea con su discurso del martes, ha explicado que votará en contra de la investidura ya que, asegura, las propuestas de Andreu no son positivas para La Rioja. Además ha cargado contra la radicalidad de sus socios de gobierno.

Jesús Ángel Garrido (PP) ha acusado a Andreu de intentar activar “un gobierno de extrema izquierda. Nunca los populistas ni los comunistas habían tenido tanto poder. Usted no puede ser la presidenta de todos desde la extrema izquierda”, ha dicho Garrido. Garrido ha dicho que La Rioja no se merece una presidenta como Andreu, a la que ha echado en cara haber votado contra la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el apoyo a una ley inconstitucional (la ley animalista). “Usted ha fracasado por su soberbia politica”.