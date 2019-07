Andreu: «Se ha consumado una felonía» «Tengo templanza para ver con distancia lo que está sucediendo, que se debe a intereses» LA RIOJA Logroño Jueves, 18 julio 2019, 17:42

La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha calificado de «felonía» lo sucedido en la sesión de investidura, en la que no ha logrado los votos necesarios por el «no» de «personas que responden a sus intereses particulares», en referencia a la diputada de Podemos.

Andreu ha comparecido ante los medios de comunicación este jueves, tras una sesión en la que, ha dicho, tenía la «esperanza» de que, finalmente, la diputada de Podemos Raquel Romero «mirara a los riojanos y riojanas que desean que haya un cambio» y apoyara su candidatura.

Pero «son forasteros y no viven lo que se vive en La Rioja», ha afirmado en alusión a los asesores de Romero en las negociaciones con el PSOE (procedentes de Castilla-La Mancha) y, «así, han consumado una felonía».

«Estoy tranquila», ha dicho, «tengo templanza para ver con distancia lo que está sucediendo, que se debe a intereses»; y «que se ha quedado en (la petición de Podemos) de tenemos consejerías o no serás presidenta» y cree que los riojanos no le perdonarían pasar por «una imposición de este calibre».

Ha recalcado que está «abierta al diálogo, con firmeza, y no dispuesta a imposiciones», pero «mientras no haya una coalición que asegure la mayoría absoluta y una estabilidad, no se hablará de coalición y de consejerías».

La oferta que el PSOE ha hecho a Podemos de asumir dos viceconsejerías y una dirección general es «más que proporcional» a su peso en el Parlamento, según Andreu, pero la formación morada no la ha aceptado porque quiere formar parte del Consejo de Gobierno.

A preguntas de los periodistas, se ha referido a la sesión de investidura del Gobierno de España, el próximo 22 de julio, que espera que «vaya muy bien» para el candidato socialista, Pedro Sánchez, «aunque pueden ocurrir todos los escenarios» y, «viendo cómo son las personas que representan a sus intereses particulares, puede pasar de todo, hasta llevarnos a elecciones, algo lamentable».