Diario LA RIOJA regala este sábado una participación de lotería para el sorteo de Navidad Tradición. Como cada año, los sábados 6 y 13 el periódico regalará una participación de 0,10 euros del número 15189

Diario LA RIOJA recupera este año una de sus tradiciones más entrañables: el reparto gratuito de participaciones para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Los sábados 6 y 13 de diciembre de 2025, cada ejemplar impreso incluirá en su contraportada una reproducción de una participación por valor de 0,10 euros, correspondiente al número 15189.

Que no es cualquier cifra, sino una muy especial para esta casa, cargada de historia: remite al 15 de enero de 1889, fecha en la que salió a la calle el primer número del periódico y que desde entonces forma parte de la identidad del diario.

Portada y contra originales

Para conseguir la participación, los lectores solo deberán conservar la portada y la contraportada originales —anverso y reverso— de cualquiera de las dos ediciones especiales. Ese recorte completo será el que confiera derecho a jugar los diez céntimos asignados, permitiendo a cada lector sumarse a esta iniciativa que ya es una tradición navideña en La Rioja.

En caso de que el número resulte agraciado, Diario LA RIOJA publicará el 23 de diciembre de 2025 todos los detalles necesarios para gestionar el cobro, con indicaciones claras y accesibles para facilitar el proceso. La información aparecerá en la edición impresa, pero baste por ahora hacer hincapié en algo muy importante: la necesidad de conservar el original del ejemplar en papel.

Con esta propuesta, el periódico quiere fortalecer la conexión con su comunidad y compartir la ilusión colectiva de estas fechas. La entrega de participaciones se ha convertido en un gesto simbólico que une a varias generaciones de lectores y que cada diciembre renueva el sentimiento de cercanía con el diario.

Diario LA RIOJA anima a adquirir y guardar las ediciones de los sábados 6 y 13 de diciembre, ya que cada ejemplar permitirá jugar junto al periódico en uno de los sorteos más esperados del año, manteniendo vivo un ritual que combina historia, esperanza y tradición.

Mucha suerte y feliz Navidad.