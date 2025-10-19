LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Rioja registró 242 nuevos diagnósticos de cáncer de mama el año pasado

La AECC considera «imprescindible garantizar el derecho a la detección precoz a través del correcto funcionamiento de los programas de cribados»

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:42

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, celebrado este domingo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de La Rioja recordó la campaña de este año bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', para poner en el centro a las pacientes y a sus familiares.

En La Rioja, y según datos del Observatorio del Cáncer, durante el año pasado hubo 242 nuevos diagnósticos. Desde la entidad, señalan que «es el tumor más frecuente en la mujer en todo el mundo y que hace tener secuelas que van más allá de la propia enfermedad y afectan a su calidad de vida». De hecho, el registro de 2024 en España lo situó en 35.875 mujeres diagnosticadas. Por esa razón, la asociación considera «imprescindible garantizar el derecho a la detección precoz a través del correcto funcionamiento de los programas de cribados».

