Un alumno sube a un autobús escolar. I. Aizpuru

La DGT inspecciona 72 autobuses escolares en La Rioja y multa al 40%

De las 53 infracciones, 19 están relacionadas con el exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso

La Rioja

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

La campaña desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para la vigilancia y control del transporte escolar en La Rioja ha concluido con la inspección de 72 vehículos de los que un 40 por ciento han sido sancionados. Así, las infracciones, por diferentes aspectos, ascienden a 53.

Los resultados obtenidos por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reflejan 28 denuncias de entre 56 vehículos controlados. Por su parte, las policías locales de Logroño y Arnedo, que participaron en esta campaña, controlaron 16 autobuses, con una denuncia.

Las infracciones detectadas por la Guardia Civil se debieron, en 19 casos a un exceso tiempo conducción o minoración descanso superiores al 50%; en catorce, a aspectos relativos a la autorización especial para el transporte escolar; en tres, al seguro de responsabilidad civil ilimitada; y en otros tres, a la ausencia de la señal transporte escolar V-10.

