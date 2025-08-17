Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño El suceso ha ocurrido en la madrugada de este domingo a la salida de una discoteca

L.R. Domingo, 17 de agosto 2025, 12:19 | Actualizado 12:29h.

La Policía Local de Logroño ha intervenido esta madrugada con motivo de una agresión por arma blanca producida en la calle Vitoria. Una patrulla de paisano localizó al presunto agresor y procedió a su detención y a su puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía.

Los hechos se han producido en la madrugada de este domingo, sobre las 05.45 horas. Agentes de la Policía Local de Logroño intervinieron en una agresión ocurrida en una discoteca sita en la calle Vitoria, en la que un varón de 25 años resultó herido por arma blanca.

La víctima presentaba lesiones en el hombro y en el costado que, en principio, no revisten riesgo vital, y ha sido trasladada en ambulancia al Hospital San Pedro para su atención médica.

El presunto autor de los hechos, un varón de 27 años que presentaba heridas en el rostro y en la pierna, ha sido localizado poco después en las inmediaciones por una patrulla de paisano. Según las manifestaciones de varios testigos, se trata de la persona que había agredido con un arma blanca al joven en la vía pública, tras haber sido expulsado previamente del establecimiento.

El detenido ha sido trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación, sin descartarse nuevas detenciones relacionadas con los hechos.

La rápida actuación y coordinación de las patrullas de Seguridad Ciudadana de Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, junto con la colaboración ciudadana, han permitido la inmediata atención de la víctima y la detención del presunto agresor.