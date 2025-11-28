Los 47 despedidos en la subcontrata de Amazon en La Rioja exigen el pago de la indemnización

Cuando están a punto de cumplirse tres meses del cese de la actividad en las instalaciones de Logroño Courier S. L. por «motivos productivos», lo ... que conllevó un despido colectivo en esta subcontrata de Amazon que afectó a 47 trabajadores, el conflicto entre la empresa y sus operarios sigue vivo y todavía no ha finalizado.

El expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de estos contratos se cerró con un acuerdo entre la compañía y UGT, que consiguió una mejora en la indemnización para que los empleados cobraran 33 días por año trabajado en lugar de los veinte habituales en este tipo de despidos.

Los trabajadores fueron dados de baja el 2 de noviembre pero esta salida y el ERE en sí incluían una serie de compromisos por parte de la empresa que, a día de hoy, sigue sin llevar a término, razón por la que el sindicato se está planteando emprender las acciones jurídicas correspondientes contra Logroño Courier S. A.

La compañía pagó la nómina de septiembre y parte de la octubre pero no la segunda quincena del mes pasado y el finiquito

Porque si bien la firma ubicada en el polígono Cantabria sí pagó en tiempo y forma la nómina de septiembre y los 17 días que adeudaba de octubre, no ha ocurrido lo mismo con otros conceptos que debía haber saldado con fecha límite del pasado sábado 22 de noviembre.

En cuatro plazos

Para entonces, según ha podido saber este periódico, tenían que haber abonado el resto de los días de octubre –del 18 al 31– y las dos primeras fechas de noviembre «junto a la parte del incumplimiento del plazo del preaviso legal» y también el finiquito correspondiente a cada trabajador (vacaciones, horas extras...). «Con fecha 26 de noviembre aún no se ha producido el pago ni de la primera parte de la indemnización –esta cuantía se decidió liquidar en cuatro plazos, el primero ahora en noviembre– ni del resto de conceptos acordados», especifican portavoces de UGT, que recuerdan que la empresa «también adeuda parte de la liquidación de trabajadores que causaron baja en agosto» cuando se decidió el cese de la actividad.

Logroño Courier S. L. ya acumulaba denuncias en Inspección de Trabajo presentadas por este sindicato por «múltiples incumplimientos» como «excesos de jornadas, impagos de salarios o de horas extras» y también irregularidades en materia de desconexión digital.