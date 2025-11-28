LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones de Logroño Courier S. L., en el polígono Cantabria, cuya actividad cesó en agosto. JUSTO RODRÍGUEZ

Los 47 despedidos en la subcontrata de Amazon en La Rioja exigen el pago de la indemnización

UGT se plantea llevar al juzgado a la empresa Logroño Courier por los incumplimientos en el abono de cantidades a los trabajadores afectados por el ERE

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:26

Comenta

Cuando están a punto de cumplirse tres meses del cese de la actividad en las instalaciones de Logroño Courier S. L. por «motivos productivos», lo ... que conllevó un despido colectivo en esta subcontrata de Amazon que afectó a 47 trabajadores, el conflicto entre la empresa y sus operarios sigue vivo y todavía no ha finalizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal
  3. 3

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  6. 6 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  7. 7 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  8. 8 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  9. 9 Curiosidades que no sabías de los restaurantes riojanos con Estrella
  10. 10

    «Hay que cambiar, porque hemos ido a menos y no podemos permitirlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los 47 despedidos en la subcontrata de Amazon en La Rioja exigen el pago de la indemnización

Los 47 despedidos en la subcontrata de Amazon en La Rioja exigen el pago de la indemnización